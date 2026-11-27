Operativ erlebt Basler ein Ausnahmejahr. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 62 Prozent auf 278,6 Millionen Euro, der Umsatz um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro. Das EBIT kletterte von 14,6 auf 51,1 Millionen Euro. Im Mai, im August und Ende Oktober hob der Vorstand die Jahresziele an. Für 2026 erwartet er nun 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent.

Einen Haken gibt es: In das Ergebnis fließen Sondereffekte ein, die teilweise nicht wiederkehren. Zudem bremsen angespannte Lieferketten bei Sensoren und Elektronikbauteilen die Produktion. Die Basler Aktie hat den Kurssprung nach der Prognoseanhebung inzwischen teilweise wieder abgegeben.