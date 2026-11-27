Wieder auf der Gewinnerseite: Die Basler Aktie legt am Freitagmorgen um 2,06 Prozent auf 22,25 Euro zu und ist vierzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Schon am Donnerstagmorgen hatte der Kamerahersteller zu den stärksten Werten im Index gehört.
Basler Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 62 Prozent mehr Aufträge, der Kamerahersteller bleibt der Wachstumsstar im Index
Die Basler Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,06 Prozent auf 22,25 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Technologiewerte sind gefragt, und kaum ein Nebenwert wächst so schnell wie der Bildverarbeitungsspezialist aus Ahrensburg. Dreimal hat Basler 2026 die Prognose angehoben.
Der Auslöser
Warum steigt die Basler Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Basler Aktie steigt mit dem Technologiesektor, der nach kräftigen Kursgewinnen in Asien auch in Europa gefragt ist. Der südkoreanische Kospi gewann 4,16 Prozent, der japanische Nikkei 2,11 Prozent. Für Basler ist Asien mehr als ein Stimmungsbarometer: Die Kameras des Unternehmens werden unter anderem in der Halbleiter- und Elektronikfertigung eingesetzt.
Der Hintergrund
Drei Prognoseanhebungen in einem Jahr
Operativ erlebt Basler ein Ausnahmejahr. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 62 Prozent auf 278,6 Millionen Euro, der Umsatz um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro. Das EBIT kletterte von 14,6 auf 51,1 Millionen Euro. Im Mai, im August und Ende Oktober hob der Vorstand die Jahresziele an. Für 2026 erwartet er nun 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent.
Einen Haken gibt es: In das Ergebnis fließen Sondereffekte ein, die teilweise nicht wiederkehren. Zudem bremsen angespannte Lieferketten bei Sensoren und Elektronikbauteilen die Produktion. Die Basler Aktie hat den Kurssprung nach der Prognoseanhebung inzwischen teilweise wieder abgegeben.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Basler Aktie
Warum ist die Basler Aktie heute SDAX Gewinner?
Technologiewerte erholen sich nach starken Vorgaben aus Asien. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lautet die Prognose für 2026?
295 bis 300 Millionen Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Basler Aktie?
ISIN DE0005102008, WKN 510200, Handelssymbol BSL (Xetra).
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