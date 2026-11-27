Basler Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Kamerahersteller profitiert von der Erholung der Chipwerte

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Basler Aktie steigt am Freitag um 2,75 Prozent auf 22,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Spezialist für Industriekameras folgt dem Technologiesektor nach oben.

Bild: Basler AG

Die Woche endet versöhnlich: Die Basler Aktie gewinnt am Freitag 2,75 Prozent auf 22,40 Euro und ist elftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Mittwoch hatte der Kamerahersteller aus Ahrensburg noch zu den größten Verlierern im Index gehört. Schlusskurs der Basler Aktie auf Xetra 22,40 € Tagesgewinn, Platz 11 der SDAX Gewinner +2,75 % Kursgewinn zum Vortag +0,60 € Tagesgewinn des SDAX zum Vergleich +1,21 % Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Basler Aktie heute? Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Basler Aktie folgt dem Sektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren am Freitag weltweit gefragt, in Asien gewannen die Chipbörsen kräftig, in Europa setzte sich die Erholung fort. Basler liefert Kameras, mit denen Chip- und Elektronikhersteller ihre Fertigung überwachen, und wird deshalb in diesem Umfeld mitgekauft. Mit dem Plus vom Freitag hat der SDAX Gewinner den Rückschlag vom Mittwoch weitgehend ausgeglichen. Der Umsatz blieb mit rund 675.000 Euro überschaubar. Der Hintergrund Die Augen der Fabrikautomation Basler entwickelt Industriekameras, Objektive und Software für die maschinelle Bildverarbeitung. Die Systeme prüfen in Fabriken Bauteile, steuern Roboter und lesen in Logistikzentren Codes. Wichtige Abnehmer sitzen in Asien, vor allem in der Elektronik- und Halbleiterfertigung. Nach zwei schwachen Jahren mit Stellenabbau hat sich das Geschäft erholt. Weil die Kunden zyklisch investieren, schwankt die Basler Aktie stärker als der Markt. Was für die Basler Aktie spricht Chip- und KI-Werte setzen ihre Erholung fort

Bildverarbeitung profitiert vom Trend zur Automatisierung

Verlust vom Mittwoch weitgehend aufgeholt Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für den Anstieg

Starke Abhängigkeit von asiatischen Elektronikkunden

Zyklisches Geschäft, schwankender Kurs Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Basler Aktie Warum ist Basler heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit den Halbleiter- und Technologiewerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Was stellt Basler her?

Industriekameras und Komponenten für die maschinelle Bildverarbeitung. Basler Aktie: ISIN DE0005102008, WKN 510200, Börsenkürzel BSL. Fazit zur Basler Aktie Die Basler Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner und beendet eine turbulente Woche im Plus. Der Kurs hängt an der Investitionslaune der Chipindustrie. Hält deren Erholung, hat Basler Rückenwind.

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