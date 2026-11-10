Basler Aktie: Kaufsignal

Der deutsche Hersteller von Komponenten für die digitale Bildverarbeitung habe die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr nach oben revidiert. Nach dem Sprung über 25 Euro habe die Aktie von Basler ein technisches Kaufsignal generiert. Die Kursziele der Analysten lägen im Schnitt knapp über 30 Euro. Zum Jahreswechsel könnte zudem eine höhere Mittelfristprognose folgen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2026)