Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) unter die Lupe.
Basler Aktie: Kaufsignal
Prognose erneut angehoben
Der deutsche Hersteller von Komponenten für die digitale Bildverarbeitung habe die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr nach oben revidiert. Nach dem Sprung über 25 Euro habe die Aktie von Basler ein technisches Kaufsignal generiert. Die Kursziele der Analysten lägen im Schnitt knapp über 30 Euro. Zum Jahreswechsel könnte zudem eine höhere Mittelfristprognose folgen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2026)
Aktien von Basler befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.
Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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