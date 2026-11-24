Warum fällt die Basler Aktie heute?

Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit, Technologiewerte werden breit verkauft. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Ist die Basler Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 5,87 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Verlierern im SDAX.

Wie lautet die Prognose von Basler für 2026?

Basler erwartet 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent.