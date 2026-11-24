Die Basler Aktie liefert ein Lehrstück über nervöse Märkte. Am Montag sprang der Kamerahersteller aus Ahrensburg um 9 Prozent nach oben, am Dienstag verliert das Papier 5,87 Prozent auf 22,45 Euro und landet unter den fünf größten SDAX Verlierern. Dabei hat Basler in diesem Jahr dreimal die Prognose angehoben.
Basler Aktie: SDAX Verlierer am Abend – minus 5,9 Prozent nach dem 9-Prozent-Sprung, Anleger machen sofort Kasse
Die Basler Aktie verliert am Dienstag 5,87 Prozent auf 22,45 Euro und ist SDAX Verlierer. Am Montag war sie noch um 9 Prozent gestiegen. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, Technologiewerte werden breit verkauft. Operativ läuft es so gut wie lange nicht.
Der Auslöser
Warum die Basler Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Weder der Sprung vom Montag noch der Rückschlag vom Dienstag hat mit einer Meldung des Unternehmens zu tun. Am Montag stieg die Basler Aktie um 9,08 Prozent, zeitweise sogar um fast 11 Prozent, als die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang (Nvidia, ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) Technologiewerte weltweit beflügelte. Am Dienstag blieben die Anschlusskäufe aus.
Stattdessen verkauften Anleger alles, was nach Halbleitern und Hochtechnologie aussieht. AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA) brach nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um rund 16 Prozent ein, Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) verlor rund 10 Prozent, der Optikkonzern Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Symbol: JEN) gut 9 Prozent. Basler liefert Industriekameras unter anderem an Maschinenbauer und die Halbleiterfertigung und wird an der Börse in diesem Umfeld mitverkauft. Schon am Freitag hatte die Aktie rund 9 Prozent verloren.
Der Hintergrund
Drei Prognoseanhebungen und ein Kurs, der trotzdem schwankt
Der Blick auf das Geschäft zeigt ein anderes Bild als der Kurs dieses Tages. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 62 Prozent auf 278,6 Millionen Euro, der Umsatz um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro. Der freie Cashflow kletterte auf 31,0 Millionen Euro nach 11,7 Millionen Euro im Vorjahr. Ende Oktober hob der Vorstand die Jahresziele zum dritten Mal an, nach Mai und August: Erwartet werden nun 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent. Zuvor standen 270 bis 290 Millionen Euro und 12,5 bis 14,5 Prozent im Plan.
Genau dieser Erfolg macht die Basler Aktie anfällig. Bis Montag hatte sie seit Jahresbeginn knapp 55 Prozent gewonnen. Wer so weit vorn liegt, sichert in unruhigen Wochen eher Gewinne. Analysten bleiben zuversichtlich: Jefferies nennt mit „Buy“ ein Kursziel von 29 Euro, Berenberg 33 Euro. Ein kleiner Makel: Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 75,1 Millionen Euro leicht unter der Schätzung.
FAQ
Häufige Fragen zur Basler Aktie
Warum fällt die Basler Aktie heute?
Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit, Technologiewerte werden breit verkauft. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Ist die Basler Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 5,87 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Verlierern im SDAX.
Wie lautet die Prognose von Basler für 2026?
Basler erwartet 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Basler Aktie?
ISIN DE0005102008, WKN 510200, Handelssymbol BSL (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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