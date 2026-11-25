Basler Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -2,9% - Tech-Ausverkauf trifft Machine-Vision-Spezialisten

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:04 2 Min.

Die Basler Aktie fällt am Mittag um 2,9% auf 21,80 € und folgt dem Ausverkauf bei Tech- und Chipwerten. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, operativ läuft es mit einem Auftragsplus von 62% so gut wie seit Jahren.

Bild: Basler AG

Die Basler Aktie verliert am Mittwochmittag 2,90% auf 21,80 € und zählt zu den SDAX Verlierern. Am 24. und 25. November gibt es keine Unternehmensmeldung. Die Aktie folgt dem Tech- und Chip-Ausverkauf: Am Montag war sie noch um 9,08% gestiegen, am Dienstag fiel sie um 5,87% auf 22,45 €. Basler Aktie am Mittag (-2,90%) 21,80 € Auftragseingang nach neun Monaten auf 278,6 Mio. € +62% Kursplus seit Jahresbeginn bis 23.11. rund +55% Quelle : Unternehmensangaben (4.11.2026) Kursverlust Mitgezogen im Tech-Ausverkauf Basler liefert Industriekameras unter anderem an die Halbleiterfertigung und wird in diesem Umfeld mitverkauft. Charttechnisch fiel die Aktie am 24. November bei 23,75 € wieder unter die 100-Tage-Linie (boerse.de). Am Mittwochmorgen lag sie in Stuttgart bei 22,00 € (-2,44%). Hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach dem starken Jahr. Hintergrund Operativ so gut wie lange nicht Basler aus Ahrensburg entwickelt Industriekameras, Bildverarbeitungskomponenten und Software (Machine Vision) für Fabrikautomation, Halbleiter- und Elektronikfertigung, Medizin und Logistik. Ende Oktober hob das Unternehmen die Prognose zum dritten Mal an. Basler nach neun Monaten 2026 und Prognose Kennzahl Wert Auftragseingang 278,6 Mio. € (+62%) Umsatz 227,4 Mio. € (+35%) EBIT 51,1 Mio. € Freier Cashflow 31,0 Mio. € (Vorjahr 11,7 Mio. €) Prognose Umsatz 2026 295 bis 300 Mio. € (zuvor 270 bis 290 Mio. €) Prognose EBIT-Marge 2026 17,5 bis 19,5% (zuvor 12,5 bis 14,5%) Quelle : Unternehmensangaben Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 75,1 Mio. € leicht unter der Schätzung von 75,7 Mio. €. Die Marktkapitalisierung betrug bei 24,95 € rund 763 Mio. € (StockInvest, 9.11.), beim aktuellen Kurs rechnerisch rund 670 Mio. €. Die Dividendenrendite für 2025 lag bei 1,58%. Analystenstimmen zur Basler Aktie Haus Votum Kursziel Datum Berenberg Buy 33 € (zuvor 29 €) 05.11.2026 Jefferies Buy 31 € (zuvor 29 €) 05.11.2026 MPCM Buy 31 € November 2026 Quelle : Analystenhäuser Fällt die Aktie unter 21,70 €, das Tief vom Freitag laut boerse.de, droht ein Test der Zone um 20 €. Was gegen die Basler Aktie spricht Der Kurs hängt an der Stimmung für Technologiewerte.

Die Aktie ist nach dem starken Lauf anfällig für Gewinnmitnahmen.

Der Umsatz im dritten Quartal lag leicht unter der Schätzung. Fazit zur Basler Aktie Operativ läuft es so gut wie seit Jahren, doch der Kurs des SDAX Verlierers hängt an der Stimmung für Technologiewerte. Bis sich der Chip-Ausverkauf beruhigt, bleibt die Basler Aktie schwankungsanfällig.

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