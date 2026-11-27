Mit seiner BASF-Aktienanalyse vom 24. November 2026 demonstriert Bernstein Research bemerkenswerte Zuversicht. Analyst James Hooper bestätigt das Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel 59 Euro. Langfristig könnte BASF zu den Gewinnern innerhalb der europäischen Chemiebranche gehören. Das ambitionierte CoreShift-Kostensenkungsprogramm, die milliardenschwere Innovationspipeline im Agrargeschäft, die strategische Neuausrichtung des Konzerns und die attraktive Dividendenperspektive liefern zusätzliche Argumente für eine mögliche Kurserholung. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 50,49 Euro (+0,8%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial 16,9 Prozent. Allerdings bleiben die schwache Branchenkonjunktur, der internationale Wettbewerbsdruck und die hohen europäischen Produktionskosten erhebliche Risikofaktoren. Ob die optimistische BASF-Aktienanalyse von Bernstein Research aufgeht, dürfte entscheidend von der erfolgreichen Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie abhängen. Die BASF-Aktie bleibt damit eine der interessantesten zyklischen Erholungsgeschichten im deutschen Leitindex DAX. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn wenn BASF tatsächlich auf 59 Euro steigt, stimmt nicht nur die Chemie im Depot, sondern auch in Ihrem Freundeskreis. Und sollte die Aktie nicht steigen, können Sie immer noch behaupten, Sie hätten lediglich ein soziales Experiment zur chemischen Reaktion auf Börsennachrichten durchgeführt! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.