Wie schloss die BASF Aktie am Freitag?

Bei 50,54 Euro, ein Plus von 0,80 Prozent.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 26. Februar 2027.