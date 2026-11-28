Nach Jahren der Chemieflaute sendet BASF wieder bessere Signale. Der Ludwigshafener Konzern hat sein Gewinnziel für 2026 erneut angehoben und in dieser Woche Investoren zum Kapitalmarkttag empfangen. Am Freitag stieg die BASF Aktie um 0,80 Prozent auf 50,54 Euro.
BASF Aktie: Prognose erneut angehoben, Milliardenwerk in den USA eröffnet – kommt der Chemieriese aus dem Tal?
Operatives Ergebnis plus 15 Prozent, höheres Jahresziel, Kapitalmarkttag in Ludwigshafen. Die BASF Aktie hält sich über 50 Euro. Was für die Wende spricht – und was noch fehlt.
BASF SE · ISIN: DE000BASF111 · WKN: BASF11 · Handelssymbol: BAS · US-Handelssymbol: BASFY
Die Zahlen
Das Kerngeschäft erholt sich
Im dritten Quartal 2026 erzielte BASF ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 1,6 Milliarden Euro, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro statt zuvor 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro. Preise und Mengen entwickelten sich laut BASF positiv, während höhere Rohstoffkosten teilweise belasteten. Die Börse reagierte dennoch verhalten: Am Tag der Zahlen gab die BASF Aktie nach.
BASF verdient wieder mehr, doch der Konzernumbau ist nicht abgeschlossen. Für die BASF Aktie zählt, ob die Erholung auch ohne Rückenwind der Konjunktur trägt.
Der Umbau
Neue Anlagen, schlankeres Portfolio
Am 11. November weihte BASF im US-Bundesstaat Louisiana die dritte und letzte Ausbaustufe einer neuen Anlage für den Kunststoffgrundstoff MDI ein, eine Investition von rund einer Milliarde Dollar. Zugleich trennt sich der Konzern von Randgeschäften: Am 12. November vereinbarte BASF den Verkauf des Geschäfts mit Bergbauchemikalien. Auf dem Kapitalmarkttag am 24. November standen die Konzernstrategie und das Agrargeschäft auf der Agenda.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Wie schloss die BASF Aktie am Freitag?
Bei 50,54 Euro, ein Plus von 0,80 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 26. Februar 2027.
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