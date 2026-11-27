Kaum ein DAX-Konzern steht so sehr für die Krise der deutschen Industrie wie BASF – und kaum einer arbeitet so sichtbar an der Wende. Der Chemieriese hat die Prognose angehoben, kauft Woche für Woche eigene Aktien zurück und baut sein Portfolio um. Die BASF Aktie hat seit Jahresbeginn zugelegt. Doch reicht das für einen echten Neustart?
BASF Aktie: Prognose angehoben, Milliarden-Rückkauf läuft – dreht der Chemieriese die Krise?
Höheres EBITDA-Ziel, Rückkäufe Woche für Woche, Portfolio-Umbau: BASF arbeitet an der Wende. Doch die Chemiekonjunktur bleibt schwach, und China baut Kapazitäten auf. Die BASF Aktie im Check.
BASF SE · ISIN: DE000BASF111 · WKN: BASF11 · Handelssymbol: BAS · US-Handelssymbol: BASFY
Die Zahlen
Besser als befürchtet
Im dritten Quartal 2026 erzielte BASF einen Umsatz von 16,4 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr hob der Konzern die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an, nach zuvor 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro.
BASF verdient wieder mehr – aber vor allem durch Kostensenkungen und Portfolioschritte. Für die BASF Aktie muss sich zeigen, ob das Chemiegeschäft selbst wieder Fahrt aufnimmt.
Die Aktionäre
Rückkauf Woche für Woche
BASF kauft kontinuierlich eigene Aktien zurück: Vom 26. bis 30. Oktober erwarb der Konzern rund 355.000 Aktien, vom 9. bis 13. November weitere 591.344 Stück. Parallel treibt BASF den Umbau voran: Im November vereinbarte der Konzern den Verkauf seines Palatal-Geschäfts in Chile, der Abschluss steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Der Verkauf des Mining-Geschäfts wird für 2027 erwartet.
Die LBBW setzte das Kursziel auf 57 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro.
Kauft BASF eigene Aktien zurück?
Ja, zuletzt 591.344 Aktien in der Woche vom 9. bis 13. November.
Wann legt BASF die nächsten Zahlen vor?
Der nächste Ergebnisbericht ist für den 26. Februar 2027 angekündigt.
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