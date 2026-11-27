Welche Prognose gilt für 2026?

Ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro.

Kauft BASF eigene Aktien zurück?

Ja, zuletzt 591.344 Aktien in der Woche vom 9. bis 13. November.

Wann legt BASF die nächsten Zahlen vor?

Der nächste Ergebnisbericht ist für den 26. Februar 2027 angekündigt.