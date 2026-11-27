Barclays-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Großbank steigt um 2,5 Prozent – Hoher Umsatz bei Xetra

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Barclays-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Banken waren am Freitag breit gefragt, bei Xetra lag der Umsatz bei über 250.000 Euro.

Barclays-Aktie bei Xetra, 4,924 Euro (17:35 Uhr) +2,52 % Kursgewinn je Aktie +0,12 Euro Handelsumsatz bei Xetra 250.211 Euro Die Barclays-Aktie schließt am Freitag bei Xetra 2,52 Prozent höher bei 4,924 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Vortag hatte sie bei Xetra bereits 2,69 Prozent zugelegt. BARC BARC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BARC — — — Die Hintergründe Banken im Aufwind Der Bankensektor war am Freitag gefragt: Lloyds gewann 3,47 Prozent, HSBC 2,33 Prozent. Stütze war laut Reuters schon am Donnerstag der Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität, in dem die Notenbank die Kapitalanforderungen für Banken senkte. Weniger Kapitalbedarf schafft Spielraum für Dividenden und Rückkäufe. Für die Barclays-Aktie ist das ein klares Argument. Was dagegen spricht Bankaktien reagieren empfindlich auf Zinsen und Kreditausfälle.

Nach zwei Gewinntagen sind Rücksetzer möglich. Steckbrief Unternehmen Barclays PLC ISIN GB0031348658 Symbol London BARC US-Symbol BCS (NYSE) Kurs 4,924 Euro Veränderung +2,52 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr Warum steigt die Barclays-Aktie?

Lockerere Kapitalregeln und eine gute Bankenstimmung. Wie lief der Vortag?

Bei Xetra +2,69 Prozent auf 4,803 Euro.

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