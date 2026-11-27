Die Barclays-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,98 Prozent auf 4,898 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Schon am Donnerstag hatte sie bei Xetra 2,69 Prozent gewonnen.
Barclays-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Großbank steigt um 2,0 Prozent – Rückenwind durch lockere Kapitalregeln
Die Barclays-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Banken profitieren von einer freundlichen Börse und den Kapitalerleichterungen der Bank of England.
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Die Hintergründe
Banken im Aufwind
Laut Reuters trieben am Donnerstag Bergbauwerte und Banken den FTSE 100 um 1,8 Prozent auf 10.609,30 Punkte. Mit dazu beigetragen hat der Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität, in dem die Notenbank die Kapitalanforderungen für Banken senkte.
Weniger Kapitalbedarf lässt mehr Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe. Für die Barclays-Aktie ist das ein klares Argument, zumal der Konzern große Teile seines Geschäfts in Großbritannien macht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Barclays PLC
- ISIN
- GB0031348658
- Symbol London
- BARC
- US-Symbol
- BCS (NYSE)
- Kurs
- 4,898 Euro
- Veränderung
- +1,98 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:19 Uhr
Warum steigt die Barclays-Aktie?
Lockerere Kapitalregeln und eine freundliche Börse stützen britische Banken.
Wie lief der Vortag?
Bei Xetra +2,69 Prozent auf 4,803 Euro.
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