Barclays-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Großbank steigt um 2,0 Prozent – Rückenwind durch lockere Kapitalregeln

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Barclays-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Banken profitieren von einer freundlichen Börse und den Kapitalerleichterungen der Bank of England.

Barclays-Aktie bei Xetra, 4,898 Euro (09:19 Uhr) +1,98 % Gewinn am Vortag bei Xetra (4,803 Euro) +2,69 % Umsatz bei Xetra bis 09:19 Uhr 12.483 Euro Die Barclays-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,98 Prozent auf 4,898 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Schon am Donnerstag hatte sie bei Xetra 2,69 Prozent gewonnen. BARC BARC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BARC — — — Die Hintergründe Banken im Aufwind Laut Reuters trieben am Donnerstag Bergbauwerte und Banken den FTSE 100 um 1,8 Prozent auf 10.609,30 Punkte. Mit dazu beigetragen hat der Bericht der Bank of England zur Finanzstabilität, in dem die Notenbank die Kapitalanforderungen für Banken senkte. Weniger Kapitalbedarf lässt mehr Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe. Für die Barclays-Aktie ist das ein klares Argument, zumal der Konzern große Teile seines Geschäfts in Großbritannien macht. Was dagegen spricht Bankaktien reagieren stark auf Zinsen, Konjunktur und Kreditausfälle.

Nach zwei Gewinntagen sind Rücksetzer möglich. Steckbrief Unternehmen Barclays PLC ISIN GB0031348658 Symbol London BARC US-Symbol BCS (NYSE) Kurs 4,898 Euro Veränderung +1,98 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:19 Uhr Warum steigt die Barclays-Aktie?

Lockerere Kapitalregeln und eine freundliche Börse stützen britische Banken. Wie lief der Vortag?

Bei Xetra +2,69 Prozent auf 4,803 Euro.

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