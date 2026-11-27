Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Korea? Nach der Erhöhung um 25 Basispunkte liegt er bei 3,25 Prozent.

Wann entscheidet die Bank of Japan? Am Markt wird eine Zinserhöhung am 18. Dezember erwartet.

Wie hoch ist die Inflation in Tokio? Die Kerninflation lag im November bei 2,9 Prozent, nach 2,6 Prozent im Oktober.

Was bedeutet das für den Nikkei? Der Nikkei 225 hängt an Zinsen, Yen und Exportwerten; eine Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab.