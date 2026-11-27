Die Bank of Korea hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent angehoben und ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent erhöht (Quelle: Dow Jones Newswires, 27.11.2026, 06:47 Uhr MEZ). Gleichzeitig stieg die Kerninflation in Tokio im November auf 2,9 Prozent, nach 2,6 Prozent im Oktober, und am Markt wird eine Zinserhöhung der Bank of Japan am 18. Dezember sehr erwartet. Der Nikkei 225 (Index, Yen) und der Kospi stehen damit im Fokus: Der Kospi lag in Südkorea am Freitag 4,0 Prozent im Plus, der Topix in Japan 1,9 Prozent. Für Anleger stellt sich die Frage, ob Asiens Notenbanken den Zinsvorsprung der USA und Europas verringern.
Bank of Korea: Zinserhöhung auf 3,25 Prozent – folgt die Bank of Japan im Dezember?
Südkoreas Notenbank hebt den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent und erhöht ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent. Die Kerninflation in Tokio steigt auf 2,9 Prozent, der Yen steht bei rund 159 je Dollar. Was die Zinswende in Asien für Nikkei, Kospi, Währungen und globale Anleger bedeutet.
Die Entscheidung
Was hat die Bank of Korea beschlossen? Die Fakten
Die Bank of Korea hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent. Laut Korea Times hatte sie ihn im August auf 3 Prozent angehoben und im Oktober unverändert gelassen; weitere Erhöhungen blieben damals ausdrücklich möglich. Die neue Wachstumsprognose für 2027 von 4,1 Prozent signalisiert, dass die Notenbank die Konjunktur trotz höherer Zinsen robust sieht. Die Redaktion bewertet diese Einschätzung nicht.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|Kospi
|4.901,30 Punkte
|+4,0 %
|Topix
|2.986,22 Punkte
|+1,9 %
|Hang Seng
|22.416,44 Punkte
|+0,9 %
|Shanghai Composite
|3.557,12 Punkte
|+2,3 %
|Dollar/Yen
|159,28
|–
|Euro/Dollar
|1,0974
|+0,1 %
|Brent (Dollar je Barrel)
|96,65
|+0,1 %
Indexstände und Veränderungen im Handel in Asien; Devisen und Rohstoffe zum Zeitpunkt der Meldung.
Quelle: Dow Jones Newswires, 27.11.2026, 06:47 Uhr MEZ
Japan
Was bedeutet die Tokio-Inflation für die Bank of Japan? Die Verbindung
Die Kerninflation in Tokio gilt als Vorläufer für die landesweiten Preise in Japan. Mit 2,9 Prozent liegt sie über dem Wert des Vormonats von 2,6 Prozent und über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan. Der Dollar kostet rund 159,28 Yen; ein schwacher Yen verteuert Importe und hält den Druck auf die Preise hoch. Das stützt am Markt die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember. Diese Erwartung ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Was heißt die Zinswende in Asien für Anleger? Die Folgen
Steigende Zinsen in Südkorea und Japan verändern die Lage für Währungen, Anleihen und Aktien. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Höhere Zinsen in Asien können den Zinsabstand zu den USA und Europa verringern und damit Kapitalströme beeinflussen. Chipwerte wie SK Hynix (+4,7 Prozent) und Samsung Electronics (+4,3 Prozent) trugen am Freitag den Kospi. Die Wall Street handelt am Black Friday nur bis 19:00 Uhr MEZ; laut wallstreet-online.de erwarten Marktteilnehmer in den USA einen besonnenen und vorsichtigen Zinserhöhungspfad der Fed. In Deutschland lag der DAX um 16:54 Uhr MEZ bei rund 25.442 Punkten, plus 0,9 Prozent.
Ausblick
Welche Termine sind jetzt wichtig? Der Kalender
Am 18. Dezember steht die Zinsentscheidung der Bank of Japan an, davor die Notenbanktermine in den USA und im Euroraum. Anleger beobachten außerdem die Inflationsdaten aus Deutschland am Montag und aus dem Euroraum am Dienstag.
Häufige Fragen zur Zinswende in Asien
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Korea? Nach der Erhöhung um 25 Basispunkte liegt er bei 3,25 Prozent.
Wann entscheidet die Bank of Japan? Am Markt wird eine Zinserhöhung am 18. Dezember erwartet.
Wie hoch ist die Inflation in Tokio? Die Kerninflation lag im November bei 2,9 Prozent, nach 2,6 Prozent im Oktober.
Was bedeutet das für den Nikkei? Der Nikkei 225 hängt an Zinsen, Yen und Exportwerten; eine Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab.
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