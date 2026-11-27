Die Tokioter Verbraucherpreise gelten als Frühindikator für die Inflation in ganz Japan. Ein Anstieg der Kerninflation auf 2,9 Prozent erhöht den Druck auf die Notenbank, ihren Zinserhöhungskurs fortzusetzen. Die Preise ohne Energie geben zugleich leicht nach – ein Hinweis, dass der Preisschub nicht auf allen Ebenen gleichermaßen breit ist. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; die Quelle stellt diesen Zusammenhang nicht ausdrücklich her.

Die japanische Großbank MUFG rechnet laut dem Bericht mit zwei weiteren Zinsschritten im Jahr 2027 bis auf 2,0 Prozent, schränkt aber ein, dass KI-bezogene Marktvolatilität den Kurs der Notenbank beeinflussen könnte. Auch die Commerzbank erwartet nach FXStreet-Berichten den nächsten Zinsschritt. Der Dezember-Termin der BoJ ist der nächste große Taktgeber für Yen und Anleihen.