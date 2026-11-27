Die Inflation in Japans Hauptstadt hat sich beschleunigt – und damit die Erwartung einer Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) am 18. Dezember gestärkt. Die Tokioter Kerninflation (ohne frische Lebensmittel) stieg im November auf 2,9 Prozent nach 2,6 Prozent im Oktober; die Kernrate ohne Energie fiel dagegen leicht auf 2,5 Prozent nach 2,6 Prozent (FinScans nach FXStreet, 27.11.2026, 14:44 Uhr UTC). Am Terminmarkt ist eine Zinserhöhung im Dezember mit 19 Basispunkten eingepreist – also weitgehend als beschlossene Sache. Der Nikkei 225 schloss am Freitag 2,11 Prozent höher bei 58.711,11 Punkten, der breitere Topix gewann 1,73 Prozent auf 3.815,20 Punkte (Malay Mail/dpa-AFX, 27.11.2026).
Bank of Japan: Tokio-Inflation springt auf 2,9 Prozent, Zinserhöhung am 18. Dezember eingepreist – wie viel Rückenwind bekommt der Nikkei?
Die Kerninflation in Tokio steigt auf 2,9 Prozent, der Markt preist eine Zinserhöhung der Bank of Japan am 18. Dezember ein. Der Nikkei 225 schloss am Freitag 2,11 Prozent höher. Was das für Yen, Banken- und Exportaktien bedeutet.
Notenbank
Was bedeutet die Tokio-Inflation für die Bank of Japan – und warum ist der Dezember-Termin so wichtig?
Die Tokioter Verbraucherpreise gelten als Frühindikator für die Inflation in ganz Japan. Ein Anstieg der Kerninflation auf 2,9 Prozent erhöht den Druck auf die Notenbank, ihren Zinserhöhungskurs fortzusetzen. Die Preise ohne Energie geben zugleich leicht nach – ein Hinweis, dass der Preisschub nicht auf allen Ebenen gleichermaßen breit ist. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; die Quelle stellt diesen Zusammenhang nicht ausdrücklich her.
Die japanische Großbank MUFG rechnet laut dem Bericht mit zwei weiteren Zinsschritten im Jahr 2027 bis auf 2,0 Prozent, schränkt aber ein, dass KI-bezogene Marktvolatilität den Kurs der Notenbank beeinflussen könnte. Auch die Commerzbank erwartet nach FXStreet-Berichten den nächsten Zinsschritt. Der Dezember-Termin der BoJ ist der nächste große Taktgeber für Yen und Anleihen.
Asien-Zinswende
Folgt Japan der Bank of Korea – und was heißt das für den Yen?
Die Bank of Korea hat ihren Leitzins zuletzt auf 3,25 Prozent angehoben (siehe unsere Analyse vom Tag). Japan steht vor einem ähnlichen Schritt. Der Yen gab am Freitag laut FinScans leicht nach – getrieben von höheren US-Renditen, der Risikostimmung und steigenden Ölpreisen. Ein Vorabbericht von FXStreet vom Donnerstagabend verwies auf einen Yen-Kurs unter 160 je Dollar. Ein aktueller USD/JPY-Stand liegt in den geprüften Quellen nicht vor.
Für die Börse gilt: Eine Zinserhöhung verteuert Kredite, kann aber den Yen stützen und Importkosten dämpfen. Japanische Bankaktien profitieren grundsätzlich von höheren Zinsmargen, Exportaktien wie Autohersteller leiden tendenziell unter einem stärkeren Yen. Das sind allgemeine Zusammenhänge und keine belegten Kursreaktionen vom Freitag; die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
|Index
|Stand
|Veränderung
|Nikkei 225
|58.711,11
|+2,11 %
|Topix
|3.815,20
|+1,73 %
|Kospi
|4.915,68
|+4,34 %
|S&P/ASX 200
|8.833,60
|+0,8 %
Quelle: Malay Mail/dpa-AFX, Asia Financial
Börse
Was treibt den Nikkei – Zinsen oder KI-Erholung?
Hinter dem Plus im Nikkei steht vor allem die KI-Erholung: Laut AFP trieben Chipwerte wie Advantest und Kioxia die Märkte, nachdem sie in der Vorwoche abverkauft worden waren. Zusätzlich sorgte die Ankündigung stärkerer Marktstützung aus Peking für gute Stimmung in Asien. Die Zinsentwicklung in Japan spielte laut den Berichten keine direkte Rolle für den Kurssprung; die Verbindung zur Inflation bleibt damit Hintergrund. Auch der DAX profitierte von der Stimmung und schloss mit 25.441,24 Punkten 0,90 Prozent höher (dpa-AFX, 18:02 Uhr MEZ).
Welche Termine stehen an – was sollten Anleger beobachten?
Im Blick stehen die Sitzung der Bank of Japan am 18. Dezember, die Fed-Entscheidung am 9. Dezember, die weiteren Inflationsdaten aus Japan sowie die Entwicklung der US-Renditen, die den Yen belasten. Auch der G20-Gipfel im Dezember und das Ende der US-China-Zoll-Waffenruhe am 10. Januar können die asiatischen Märkte bewegen.
Häufige Fragen zur Bank of Japan und zur Tokio-Inflation
Wie hoch ist die Inflation in Tokio?
Die Kerninflation lag im November bei 2,9 Prozent nach 2,6 Prozent im Oktober. Die Kernrate ohne Energie betrug 2,5 Prozent.
Wann entscheidet die Bank of Japan über den Zins?
Die nächste Sitzung ist am 18. Dezember 2026. Der Markt preist eine Erhöhung mit 19 Basispunkten ein.
Wie reagierte der Nikkei?
Der Nikkei 225 schloss am Freitag 2,11 Prozent im Plus bei 58.711,11 Punkten, getrieben von Chipwerten und der Marktstützung aus China.
Was bedeutet das für den Yen?
Der Yen gab am Freitag leicht nach. Ein belastbarer USD/JPY-Stand liegt in den geprüften Quellen nicht vor.
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