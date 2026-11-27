Banco Santander Aktie: Euro Stoxx 50 Gewinner - Brasilien zündet den Turbo

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 3 Min.

Die Banco Santander Aktie klettert am Mittag um 4,23% auf 10,882 Euro und zählt zu den Top-Gewinnern im Euro Stoxx 50. Auslöser ist ein überraschender Personalwechsel in Brasilien: Die Ernennung von Luiz Carlos Trabuco zum Finanzminister lässt den Real kräftig steigen - und davon profitiert Spaniens größte Bank direkt.

Bild: Preyes, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Die Banco Santander Aktie hat am Freitag einen der stärksten Auftritte im Euro Stoxx 50 hingelegt. Am Mittag notiert das Papier bei 10,882 Euro und damit 4,23% höher. Es ist bereits der zweite kräftige Anstieg in Folge: Schon am Donnerstag hatte die Banco Santander Aktie rund 4,1% gewonnen. Der Grund liegt diesmal nicht in Madrid, sondern in Brasília. Euro Stoxx 50 Gewinner Trabuco-Ernennung elektrisiert Brasilien Luiz Carlos Trabuco Cappi, Verwaltungsratschef der brasilianischen Großbank Bradesco und eine der prägenden Figuren des brasilianischen Bankwesens, wird ab 2027 Finanzminister unter Präsident Lula da Silva. Der Markt wertet die Personalie als klares Bekenntnis zu fiskalischer Disziplin. Die Reaktion fiel heftig aus. Vor Handelsbeginn lag der MSCI Brasilien rund 9% im Plus, die Futures auf den brasilianischen Real stiegen um etwa 4%. Ein Technokrat mit Erfahrung im Privatbankensektor soll nach Einschätzung von Marktteilnehmern einer weiteren Verschlechterung der Staatsfinanzen einen Riegel vorschieben. Zugleich arbeitet der Kongress an einem Paket, das den Primärhaushalt um knapp 60 Mrd. Real verbessern soll. Warum Santander profitiert Brasilien ist ein Ertragspfeiler Für keine andere Bank im Euro Stoxx 50 ist Brasilien so wichtig wie für Santander. Die brasilianische Tochter steuert rund ein Fünftel der Konzernerträge bei. Ein stärkerer Real erhöht den Wert der Gewinne, die in Euro umgerechnet an die Muttergesellschaft fließen - ohne dass Santander dafür zusätzliche Kreditrisiken eingehen muss. 01 Währungseffekt Ein festerer Real hebt den Euro-Wert der brasilianischen Gewinne und stärkt das Konzernergebnis. 02 Weniger Länderrisiko Die Aussicht auf solidere Staatsfinanzen senkt die Risikoprämie für brasilianische Vermögenswerte. 03 Komplettübernahme der Tochter Mitte November hat Santander sein Angebot für die Minderheitsanteile an Santander Brasil um 5% auf 0,4260 eigene Aktien je Anteil erhöht. Ziel ist es, künftig 100% der brasilianischen Gewinne zu vereinnahmen. Je wertvoller das Brasilien-Geschäft, desto attraktiver erscheint dieser Schritt. Rückenwind aus Europa Ein Spanier an der Spitze der EZB? Auch das Umfeld in Europa spielt mit. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich darauf verständigt, Pablo Hernández de Cos, den früheren Gouverneur der spanischen Notenbank, als neuen EZB-Präsidenten zu empfehlen. Die Märkte werten das als Signal für Kontinuität in der Geldpolitik. Europäische Aktien insgesamt profitierten zuletzt zudem von Entlastung im Zollstreit. Bewertung und Chartbild Günstig bewertet, aber noch unter dem Rekord Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 10 bleibt die Banco Santander Aktie im europäischen Bankenvergleich moderat bewertet. Charttechnisch hat der Titel die Unterstützung um 10,03 Euro verteidigt, die nach einem Kursrutsch von knapp 4% am Mittwoch getestet worden war. Bis zum Rekordhoch von 13,12 Euro vom 13. August ist der Weg allerdings noch weit - auf Monatssicht steht die Aktie weiterhin im Minus. Anteil Brasiliens an den Konzernerträgen rund 20% Rekordhoch vom 13. August 2026 13,12 € Kurs-Gewinn-Verhältnis 9,8 Quelle : XTB, TradingView Was dagegen spricht Der Real gilt als schwankungsanfällige Währung. Enttäuscht die neue Wirtschaftspolitik, kann sich der Effekt schnell umkehren.

Trabuco tritt sein Amt erst 2027 an. Bis dahin muss die Fiskalwende erst noch Gestalt annehmen.

Höhere Zinsen in Brasilien bergen das Risiko steigender Kreditausfälle. Fazit Die Banco Santander Aktie ist Euro Stoxx 50 Gewinner, weil ein Personalwechsel in Brasilien die wichtigste Auslandsmärkte-Sorge der Bank entschärft. Der stärkere Real wirkt direkt auf das Ergebnis, die geplante Komplettübernahme von Santander Brasil gewinnt an Attraktivität. Ob die Erholung trägt, hängt nun davon ab, ob Brasilien die fiskalischen Erwartungen auch einlöst.

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