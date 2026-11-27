Balfour-Beatty-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Baukonzern steigt um 1,9 Prozent – Infrastruktur im Fokus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Balfour-Beatty-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine gute Börsenstimmung stützt den britischen Infrastrukturkonzern.

Balfour-Beatty-Aktie bei Tradegate, 10,90 Euro (09:21 Uhr) +1,87 % Kursgewinn je Aktie +0,20 Euro Umsatz bei Tradegate bis 09:21 Uhr 2.180 Euro Die Balfour-Beatty-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,87 Prozent auf 10,90 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz war mit 2.180 Euro gering. BBY BBY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BBY — — — Die Hintergründe Sektorstimmung statt Einzelmeldung Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten, am Freitag signalisierten Futures weitere Gewinne. Balfour Beatty baut Straßen, Schienen, Energie- und Kommunalprojekte und profitiert von staatlichen Infrastrukturprogrammen. Die Balfour-Beatty-Aktie folgt damit vor allem der Marktstimmung. Eine konkrete Nachricht zum Freitag liegt nicht vor. Was dagegen spricht Bauprojekte bergen Kosten- und Terminrisiken.

Der geringe Umsatz macht die Notiz anfällig für Ausreißer. Steckbrief Unternehmen Balfour Beatty plc ISIN GB0000961622 Symbol London BBY Kurs 10,90 Euro Veränderung +1,87 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:21 Uhr Warum steigt die Balfour-Beatty-Aktie?

Die freundliche Börse stützt zyklische Werte wie den Baukonzern. Was baut Balfour Beatty?

Infrastruktur wie Straßen, Schienen und Energienetze.

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