Die Bahn-Leistungsvereinbarung soll das Ende der Selbstverwaltung auf Steuerzahlerkosten einläuten: Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) stellt am Mittwoch um 12 Uhr in Berlin den Entwurf des Vertrags zwischen Bund und der Infrastrukturtochter DB InfraGO vor. Laut Handelsblatt plant der Bund für 2027 bis 2031 mehr als 80 Milliarden Euro für die Sanierung des Netzes ein – gekoppelt an 71 Kennzahlen und Sanktionen, die bis zu den Boni des Managements reichen. Für Bahnzulieferer wie die Vossloh Aktie (WKN 766710, ISIN DE0007667107), die Knorr-Bremse Aktie und die Siemens Aktie geht es damit um die Frage, wie verlässlich der Geldstrom in die Schiene in den kommenden fünf Jahren fließt.
Bahn-Leistungsvereinbarung: Über 80 Milliarden Euro bis 2031, Boni hängen an 71 Kennzahlen - Wird die Schiene jetzt zum Börsenthema?
Verkehrsminister Steffen Bilger stellt heute den Entwurf der Leistungsvereinbarung zwischen Bund und DB InfraGO vor. Mehr als 80 Milliarden Euro für die Sanierung, harte Ziele und Sanktionen bis hin zu Bonus-Kürzungen. Was der Vertrag für Bahnzulieferer wie Vossloh, Knorr-Bremse und Siemens bedeutet.
Die Vossloh Aktie notierte am Dienstagvormittag auf Xetra bei 48,00 Euro (09:28 Uhr, minus 0,5 Prozent). Der DAX startete am Mittwoch nach dem Rücksetzer vom Vortag leicht fester und lag um 09:10 Uhr laut finanzen.net mit 0,29 Prozent im Plus bei 26.120 Punkten.
Der Entwurf
Was steht in der Leistungsvereinbarung zwischen Bund und DB InfraGO?
Die Vereinbarung soll nach Handelsblatt-Angaben vom 1. Januar 2027 bis Ende 2031 laufen. Im Entwurf heißt es, so viele Bundesmittel für die Sanierung der Schiene hätten in so kurzer Zeit „nie zuvor zur Verfügung“ gestanden. Mehr als 18 Milliarden Euro sind für die Instandhaltung festgelegt; damit sollen auch die Trassenpreise – die Schienenmaut für Zugbetreiber – stabilisiert werden.
Die Ziele bis 2031 sind konkret: mehr als 7.200 Weichen, rund 7.500 Kilometer Gleis, rund 2.000 Kilometer Oberleitung und 500 Bahnhöfe sollen erneuert werden. Auf mindestens 1.000 Streckenkilometern soll das digitale Zugsicherungssystem ETCS laufen. Für 13 Korridore ist eine zehnjährige Baufreiheit vorgesehen. Nach Wiedereröffnung einer generalsanierten Strecke sollen die Störungen binnen 100 Tagen um 80 Prozent sinken.
|Punkt
|Inhalt laut Entwurf
|Laufzeit
|1.1.2027 bis Ende 2031
|Bundesmittel Sanierung
|mehr als 80 Mrd. Euro
|Instandhaltung
|mehr als 18 Mrd. Euro
|Netz-Ziele
|7.200 Weichen, 7.500 km Gleis, 2.000 km Oberleitung, 500 Bahnhöfe
|Digitalisierung
|mind. 1.000 Streckenkilometer mit ETCS
|Steuerung
|40 Leistungs-, 20 Berichts-, 11 Finanzkennzahlen
|Sanktionen
|Strafzahlungen bis Folgen für Management-Boni
|Neues Instrument
|Eisenbahninfrastrukturfonds nach Schweizer Vorbild
Stand: Entwurf, Berichte vom 18.11.2026 bis ca. 09:15 Uhr; Vorstellung durch das Verkehrsministerium um 12 Uhr.
Quelle: Handelsblatt, dpa via RNZ, dpa-AFX via onvista
Die Kontrolle
Wie will Bilger die Bahn an die kurze Leine nehmen?
Neu ist vor allem die Steuerung. Nach Handelsblatt-Angaben soll es 40 Leistungs-, 20 Berichts- und 11 Finanzkennzahlen geben, dazu Quartals- und Jahresgespräche mit einem digitalen Dashboard. Ein Ampel-„Abhilfemechanismus“ soll bei Verfehlungen verbindliche Gegenmaßnahmen auslösen. Die variable Vergütung des Managements soll an die Zielwerte geknüpft werden. Bilger sagte der „Bild“ laut dpa-AFX: „Wir machen klare Vorgaben, definieren konkrete Ziele und kontrollieren konsequent.“
Wie scharf die Sanktionen ausfallen, ist offen. Laut einem Bericht von Echo24 vom Montag soll das Ministerium direkten Datenzugriff und unangekündigte Prüfrechte erhalten; die Höhe möglicher Bonus-Kürzungen sei noch nicht festgelegt. Zustimmen müssen demnach der Haushaltsausschuss des Bundestags und der DB-Aufsichtsrat.
Offen ist auch der geplante Eisenbahninfrastrukturfonds nach Schweizer Vorbild. Woher sein Geld kommen soll, ist laut dpa noch unklar. Gerade dieser Punkt ist für die Planbarkeit entscheidend: Ein Fonds würde die Schienenfinanzierung von den jährlichen Haushaltsverhandlungen entkoppeln.
Die Ausgangslage
Warum ist die Pünktlichkeit der Bahn so schlecht?
Der Druck kommt aus den Zahlen. Im Oktober 2026 waren laut Deutscher Bahn nur 56,2 Prozent der Fernzüge pünktlich, im September 52,4 Prozent. Gezählt wird ab sechs Minuten Verspätung, Ausfälle sind nicht eingerechnet. Das Jahresziel von DB-Chefin Evelyn Palla von mindestens 60 Prozent rückt außer Reichweite. Die Schienenstrategie des Bundes peilt 70 Prozent bis 2029 an.
Palla wirbt um Geduld. Bei einer Infrastruktur dieser Größe dauere es, bis sich ein negativer Trend umkehre, sagte sie dem „Tagesspiegel“. Die Allianz pro Schiene warnt laut Echo24 davor, die Pünktlichkeit isoliert zu bewerten – das könne Anreize schaffen, nötige Baustellen zu verschieben.
Das große Bild
Was bedeutet der Bahn-Vertrag für Vossloh, Knorr-Bremse und Siemens?
Für die Börse ist die Leistungsvereinbarung vor allem ein Signal der Planbarkeit. Fünf Jahre Laufzeit, feste Mengenziele bei Weichen, Gleisen und Oberleitungen sowie ein ETCS-Ziel schaffen einen Rahmen, an dem sich Zulieferer orientieren können. Einschätzung der Redaktion: Am direktesten betroffen wäre die Vossloh Aktie, denn der Konzern ist auf Schienenbefestigungen, Weichen und Schwellen spezialisiert. Für die Knorr-Bremse Aktie und die Siemens Aktie mit der Sparte Siemens Mobility zählen eher Fahrzeuge und Signaltechnik, ETCS inklusive.
Allerdings: Wie viel der Summen zusätzliches Auftragsvolumen bedeutet und wie viel bereits geplante Mittel bündelt, lässt sich aus den bisherigen Berichten über den Entwurf nicht ablesen. Knorr-Bremse hatte nach den Q3-Zahlen Ende Oktober schwache Bestellungen im Bahngeschäft gemeldet; eine Erholung wird dort erst im vierten Quartal erwartet. Für den Bahnsektor an der Börse ist der Vertrag daher eher Rückenwind für die Stimmung als ein sofortiger Auftragsschub.
Für den Bundeshaushalt zeigt die Vereinbarung, wohin das Geld der Rekordinvestitionen fließen soll. Je stärker der Bund Ziele, Fristen und Kontrollen festschreibt, desto eher dürften Investoren in Bundesanleihen und Infrastruktur-Titeln darauf achten, ob die Mittel auch tatsächlich abfließen – ein bekanntes Problem großer Investitionsprogramme.
Termine
Wie geht es mit der Leistungsvereinbarung weiter?
FAQ: Bahn-Leistungsvereinbarung und Bahnaktien
Was ist die Bahn-Leistungsvereinbarung? Ein Vertrag zwischen Bund und DB InfraGO, der für 2027 bis 2031 festlegt, wofür die Bahn-Infrastrukturtochter Bundesmittel erhält und welche Ziele sie erreichen muss.
Wie viel Geld fließt in die Schiene? Laut Entwurf mehr als 80 Milliarden Euro für die Sanierung im Zeitraum 2027 bis 2031, davon mehr als 18 Milliarden Euro für die Instandhaltung.
Was passiert, wenn die Bahn die Ziele verfehlt? Vorgesehen sind ein Ampel-Mechanismus mit verbindlichen Gegenmaßnahmen und Sanktionen von Strafzahlungen bis zu Folgen für die Boni des Managements.
Welche Aktien betrifft die Leistungsvereinbarung? Vor allem Bahnzulieferer wie die Vossloh Aktie, die Knorr-Bremse Aktie und die Siemens Aktie über Siemens Mobility. Wie viel zusätzliches Auftragsvolumen entsteht, ist noch offen.
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