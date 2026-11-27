Die BAE-Systems-Aktie legt am Freitagmorgen bei Xetra um 2,16 Prozent auf 23,15 Euro zu und ist damit einer der CBOE UK 100 Gewinner. Schon am Donnerstag war sie bei Xetra um 3,38 Prozent auf 22,66 Euro gestiegen.
BAE-Systems-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rüstungskonzern steigt um 2,2 Prozent – Rally setzt sich fort
Die BAE-Systems-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Nach einem starken Vortag legt der Rüstungskonzern weiter zu.
BSPBSP
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|BSP
|—
|—
|—
Die Hintergründe
Der Markt dreht auf Risiko
Die Rally am Donnerstag trug den FTSE 100 um 1,75 Prozent auf 10.609,30 Punkte. Am Freitag signalisierten Futures nach einer starken Asien-Sitzung weitere Gewinne. Als Schwergewicht profitiert BAE von solchen Phasen, in denen Anleger Standardwerte zurückholen.
Die BAE-Systems-Aktie gilt als Profiteur hoher Verteidigungsbudgets in Europa und den USA. Ein konkreter Auftrag oder eine Analystenstudie am Freitag ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- BAE Systems plc
- ISIN
- GB0002634946
- Symbol London
- BA.
- US-Symbol
- BAESY (OTC)
- Kurs
- 23,15 Euro
- Veränderung
- +2,16 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:23 Uhr
Warum steigt die BAE-Systems-Aktie?
Marktstimmung, Momentum nach dem starken Vortag und hohe Rüstungsbudgets.
Wie lief der Vortag?
Bei Xetra +3,38 Prozent auf 22,66 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.