BAE-Systems-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rüstungskonzern steigt um 2,2 Prozent – Rally setzt sich fort

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die BAE-Systems-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Nach einem starken Vortag legt der Rüstungskonzern weiter zu.

BAE-Systems-Aktie bei Xetra, 23,15 Euro (09:23 Uhr) +2,16 % Gewinn am Vortag bei Xetra (22,66 Euro) +3,38 % Umsatz bei Xetra bis 09:23 Uhr 23.658 Euro Die BAE-Systems-Aktie legt am Freitagmorgen bei Xetra um 2,16 Prozent auf 23,15 Euro zu und ist damit einer der CBOE UK 100 Gewinner. Schon am Donnerstag war sie bei Xetra um 3,38 Prozent auf 22,66 Euro gestiegen. BSP BSP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BSP — — — Die Hintergründe Der Markt dreht auf Risiko Die Rally am Donnerstag trug den FTSE 100 um 1,75 Prozent auf 10.609,30 Punkte. Am Freitag signalisierten Futures nach einer starken Asien-Sitzung weitere Gewinne. Als Schwergewicht profitiert BAE von solchen Phasen, in denen Anleger Standardwerte zurückholen. Die BAE-Systems-Aktie gilt als Profiteur hoher Verteidigungsbudgets in Europa und den USA. Ein konkreter Auftrag oder eine Analystenstudie am Freitag ist nicht belegt. Was dagegen spricht Nach zwei Gewinntagen steigt das Risiko von Gewinnmitnahmen.

Rüstungswerte reagieren empfindlich auf Nachrichten zu Friedensverhandlungen. Steckbrief Unternehmen BAE Systems plc ISIN GB0002634946 Symbol London BA. US-Symbol BAESY (OTC) Kurs 23,15 Euro Veränderung +2,16 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:23 Uhr Warum steigt die BAE-Systems-Aktie?

Marktstimmung, Momentum nach dem starken Vortag und hohe Rüstungsbudgets. Wie lief der Vortag?

Bei Xetra +3,38 Prozent auf 22,66 Euro.

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