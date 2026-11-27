BAE-Systems-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rüstungskonzern steigt um 2,0 Prozent – Über 818.000 Euro Umsatz

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die BAE-Systems-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit über 818.000 Euro Xetra-Umsatz ist die Rally gut unterlegt.

BAE-Systems-Aktie bei Xetra, 23,12 Euro (17:35 Uhr) +2,03 % Kursgewinn je Aktie +0,46 Euro Handelsumsatz bei Xetra 818.426 Euro Die BAE-Systems-Aktie schließt am Freitag bei Xetra 2,03 Prozent höher bei 23,12 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Donnerstag hatte sie bei Xetra 3,38 Prozent auf 22,66 Euro zugelegt. BSP BSP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BSP — — — Die Hintergründe Momentum hält an Auf den starken Donnerstag folgte ein weiterer Gewinntag. Als Schwergewicht profitiert BAE von Phasen, in denen Anleger Standardwerte zurückholen. Die BAE-Systems-Aktie gilt als Profiteur hoher Verteidigungsbudgets. Einen Auftrag oder eine Analystenstudie am Freitag belegt keine Quelle. Was dagegen spricht Nach zwei Gewinntagen steigt das Risiko von Gewinnmitnahmen.

Rüstungswerte reagieren empfindlich auf Nachrichten zu Friedensverhandlungen. Steckbrief Unternehmen BAE Systems plc ISIN GB0002634946 Symbol London BA. US-Symbol BAESY (OTC) Kurs 23,12 Euro Veränderung +2,03 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr Warum steigt die BAE-Systems-Aktie?

Marktstimmung, Momentum nach dem starken Vortag und hohe Rüstungsbudgets. Wie hoch ist der Umsatz?

Rund 818.400 Euro bei Xetra.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.