Warum ist die Badger Infrastructure Solutions Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,61 Prozent auf 76,01 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um.

Was macht Badger Infrastructure Solutions?

Das Unternehmen legt mit Saugbaggern Leitungen und Fundamente frei, ohne sie zu beschädigen, vor allem in den USA und Kanada.