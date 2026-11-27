Wer gräbt, ohne Leitungen zu beschädigen, hat volle Auftragsbücher – und heute trotzdem ein kleines Minus. Die Badger Infrastructure Solutions Aktie (ISIN: CA0565331026, WKN: A3CPLR, Handelssymbol Toronto: BDGI, US-Handelssymbol: BDGIF, Frankfurt: 6BD0) verlor kurz nach Handelsbeginn in Toronto 0,61 Prozent auf 76,01 kanadische Dollar. Der Spezialist für schonenden Tiefbau gehört damit zu den S&P/TSX Verlierern des Morgens.
Badger Infrastructure Solutions Aktie: S&P/TSX Verlierer trotz Rekordquartal – der Saugbagger-Spezialist macht Pause
Die Badger Infrastructure Solutions Aktie gibt am Freitagmorgen 0,61 Prozent auf 76,01 kanadische Dollar nach und zählt zu den S&P/TSX Verlierern. Eine schlechte Nachricht gibt es nicht. Anleger schichten in Rohstoffwerte um. Das Unternehmen hat gerade erst 21 Prozent Umsatzwachstum gemeldet.
Die Gründe für den Kursverlust
Kein Grund im Unternehmen – der Markt kauft heute Metalle
Am Freitag gab es keine Meldung von Badger. Das kleine Minus ist ein Nebeneffekt des Tages. Gold, Silber und Kupfer erholen sich kräftig, und Anleger schichten Geld aus Industrie- und Dienstleistungswerten in Minenaktien um. Nach dem US-Feiertag Thanksgiving ist der Handel zudem dünn, sodass wenige Verkaufsaufträge genügen.
Rotation in Rohstoffe
Minenwerte führen die Gewinnerliste an, andere Branchen geben leicht ab.
Dünner Handel
Im frühen Geschäft wechselten nur wenige Aktien den Besitzer.
Zölle auf Lastwagen
US-Zölle auf Nutzfahrzeuge verteuern die Spezialfahrzeuge, die Badger selbst baut. Das Thema schwelt weiter.
Hintergrund
Graben mit Wasser und Unterdruck: ein Geschäft im Aufwind
Badger ist nach eigenen Angaben Nordamerikas größter Anbieter für zerstörungsfreies Ausheben. Die Saugbagger des Unternehmens lösen Erdreich mit Wasserdruck und saugen es ab. So lassen sich Gas-, Strom- und Datenleitungen freilegen, ohne sie zu beschädigen. Die Nachfrage kommt von Großprojekten: Rechenzentren, Flughäfen, Stadtbahnen, Stromtrassen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 286,5 Millionen US-Dollar, das bereinigte operative Ergebnis um 25 Prozent. Die Marge verbesserte sich das zweite Quartal in Folge. Für das Schlussquartal zahlt Badger 0,195 kanadische Dollar Dividende je Aktie. Das Management prüft den Bau eines Fahrzeugwerks in den USA.
Häufige Fragen zur Badger Infrastructure Solutions Aktie
Warum ist die Badger Infrastructure Solutions Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,61 Prozent auf 76,01 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um.
Was macht Badger Infrastructure Solutions?
Das Unternehmen legt mit Saugbaggern Leitungen und Fundamente frei, ohne sie zu beschädigen, vor allem in den USA und Kanada.
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