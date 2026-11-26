Seit Monaten wartete der Markt auf diese Unterschrift: Die Babcock-Aktie (ISIN: GB0009697037, WKN: 877431, Symbol London: BAB, Symbol Deutschland: BW3, US-Symbol: BCKIY) gewinnt im Tradegate-Handel 2,40 Prozent auf 12,98 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London fällt das Plus deutlich größer aus: Dort schließt die Aktie 6,50 Prozent höher bei 1.089 Pence – obwohl sie am selben Tag ohne die Zwischendividende von 2,8 Pence gehandelt wurde.
Babcock-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: 8,7 Milliarden Pfund für die U-Boot-Flotte – in London plus 6,5 Prozent, der größte Auftrag der Firmengeschichte
Die Babcock-Aktie zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages: Im Tradegate-Handel steigt sie um 2,40 Prozent auf 12,98 Euro, in London schließt sie 6,5 Prozent höher bei 1.089 Pence. Der Rüstungsdienstleister hat mit dem britischen Verteidigungsministerium einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund unterzeichnet. Eine Verlängerung auf bis zu 15 Jahre ist möglich.
CBOE UK 100 Gewinner Babcock
Warum die Babcock-Aktie steigt: Ein Vertrag so groß wie der gesamte Auftragsbestand
Der Vertrag heißt Gateway Agreement. Er ist fast so viel wert wie alles, was Babcock zuletzt in den Büchern hatte.
Babcock wartet und betreibt für die Royal Navy die Marinestützpunkte Devonport und Clyde sowie die Werft in Devonport. Dort liegen die atomgetriebenen U-Boote, die Großbritanniens nukleare Abschreckung tragen. Der neue Vertrag bündelt Instandhaltung, Technik und Stützpunktdienste, gilt ab dem 1. Dezember 2026 und löst ein Programm ab, das Ende März ausgelaufen war und seither zweimal überbrückt wurde.
Von den 8,7 Milliarden Pfund wandern 8 Milliarden Pfund direkt in den Auftragsbestand. Zum Vergleich: Ende September lag der Bestand des gesamten Konzerns bei 8,9 Milliarden Pfund. Der CBOE UK 100 Gewinner Babcock führte damit die Londoner Gewinnerliste unter den Rüstungswerten an und zog Rolls-Royce, BAE Systems und Melrose mit nach oben.
Laufzeit
Fünf Jahre sind fest vereinbart. Eine Absichtserklärung sieht eine Gesamtlaufzeit von bis zu 15 Jahren vor.
Erwartet, aber größer
Babcock hatte die Unterschrift bei den Halbjahreszahlen am 19. November für November angekündigt. Der Vorgängervertrag war rund 3,5 Milliarden Pfund wert.
Halbjahr
Der bereinigte operative Gewinn stieg zuletzt um 13 Prozent, die Zwischendividende um 12 Prozent auf 2,8 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Babcock International Group PLC
- Geschäft
- Rüstungs- und Technikdienstleister für Marine, Heer und Luftfahrt
- ISIN / WKN
- GB0009697037 / 877431
- Symbol London / Deutschland / USA
- BAB / BW3 / BCKIY
- Kurs Tradegate
- 12,98 Euro (+2,40 %)
- Kurs London
- 1.089 Pence (+6,50 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 17:43 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Babcock-Aktie
Warum ist die Babcock-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Babcock hat mit dem britischen Verteidigungsministerium einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für die Wartung der U-Boot-Flotte unterzeichnet – den größten der Firmengeschichte.
Warum ist das Plus in Deutschland kleiner als in London?
Die Kursliste vergleicht mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags. Maßgeblich ist der Londoner Schlusskurs mit plus 6,5 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.