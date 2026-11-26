Babcock wartet und betreibt für die Royal Navy die Marinestützpunkte Devonport und Clyde sowie die Werft in Devonport. Dort liegen die atomgetriebenen U-Boote, die Großbritanniens nukleare Abschreckung tragen. Der neue Vertrag bündelt Instandhaltung, Technik und Stützpunktdienste, gilt ab dem 1. Dezember 2026 und löst ein Programm ab, das Ende März ausgelaufen war und seither zweimal überbrückt wurde.

Von den 8,7 Milliarden Pfund wandern 8 Milliarden Pfund direkt in den Auftragsbestand. Zum Vergleich: Ende September lag der Bestand des gesamten Konzerns bei 8,9 Milliarden Pfund. Der CBOE UK 100 Gewinner Babcock führte damit die Londoner Gewinnerliste unter den Rüstungswerten an und zog Rolls-Royce, BAE Systems und Melrose mit nach oben.