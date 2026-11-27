Günstig im Kurs, groß in der Produktion: Die B2Gold Aktie (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Handelssymbol Toronto: BTO, US-Handelssymbol: BTG an der NYSE American, Frankfurt: 5BG) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 2,94 Prozent auf 6,66 kanadische Dollar. B2Gold zählt damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
B2Gold Aktie: S&P/TSX Gewinner mit gesenkter Kostenprognose – jetzt muss die Arktis-Mine liefern
Die B2Gold Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,94 Prozent auf 6,66 kanadische Dollar und reiht sich unter die S&P/TSX Gewinner ein. Der Goldpreis erholt sich um rund 2 Prozent. Der Produzent mit Minen in Mali, Namibia, den Philippinen und Kanada hat seine Kostenprognose gesenkt, braucht aber ein starkes Schlussquartal.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold dreht – und teure Produzenten gewinnen am meisten Marge zurück
Der Goldpreis kletterte am Freitagmorgen um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze. Für die B2Gold Aktie hat das besonderes Gewicht. Die Gesamtkosten lagen im dritten Quartal bei 2.602 Dollar je Unze und damit höher als bei vielen Konkurrenten. Je näher die Kosten am Goldpreis liegen, desto stärker schlägt jede Preisbewegung auf den Gewinn durch – nach oben wie nach unten.
Goldpreis erholt sich
Rund 2 Prozent Plus nach dem Mehrmonatstief vom Mittwoch.
Kostenprognose gesenkt
Für 2026 erwartet B2Gold nun Gesamtkosten von 2.230 bis 2.410 Dollar je Unze, im Mittel gut 100 Dollar weniger als zuvor.
Produktionsziel bestätigt
Das Management hält an der Jahresprognose fest. In den ersten neun Monaten wurden 634.732 Unzen gefördert.
Hintergrund
Ein Übergangsjahr mit Brandschaden
Das dritte Quartal war operativ schwach: Die Produktion sank im Jahresvergleich um 24 Prozent. In Mali wechselte die Mine Fekola in neue Abbauphasen, in Namibia endete der Tagebau von Otjikoto. Dazu kam ein Brand, der im April die Brechanlage der neuen Mine Goose im kanadischen Nunavut beschädigte. Der ausgewiesene Gewinn von 414 Millionen Dollar täuscht darüber hinweg, denn er enthält eine Wertaufholung für Fekola und einen Verkaufsgewinn aus Finnland. Bereinigt blieben 183 Millionen Dollar. Für Goose peilt B2Gold in diesem Jahr 170.000 bis 200.000 Unzen an. Dafür ist ein starkes viertes Quartal nötig.
Häufige Fragen zur B2Gold Aktie
Warum ist die B2Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,94 Prozent auf 6,66 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.
Wie hoch sind die Förderkosten von B2Gold?
Für 2026 nennt das Unternehmen Gesamtkosten von 2.230 bis 2.410 Dollar je verkaufter Unze.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.