Warum ist die B2Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,94 Prozent auf 6,66 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.

Wie hoch sind die Förderkosten von B2Gold?

Für 2026 nennt das Unternehmen Gesamtkosten von 2.230 bis 2.410 Dollar je verkaufter Unze.