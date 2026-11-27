Silber meldet sich zurück, und einer der wenigen reinen Silberproduzenten an der Börse Toronto zieht mit: Die Aya Gold & Silver Aktie (ISIN: CA05466C1095, WKN: A2QAQY, Handelssymbol Toronto: AYA, US-Handelssymbol: AYA an der Nasdaq, Frankfurt: 0HE1) gewann kurz nach Handelsbeginn 4,14 Prozent auf 30,66 kanadische Dollar. Aya ist damit Fünfter unter den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Aya Gold & Silver Aktie: S&P/TSX Gewinner mit Rekordproduktion im Rücken – Silber gibt wieder Gas
Die Aya Gold & Silver Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,14 Prozent auf 30,66 kanadische Dollar und reiht sich unter die S&P/TSX Gewinner ein. Der Silberpreis springt um rund 6 Prozent, und der marokkanische Produzent hat gerade erst Rekordzahlen und eine angehobene Untergrenze der Jahresprognose geliefert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber plus 6 Prozent – das hilft keinem mehr als einem Silberförderer
Der Silberpreis war im November von knapp 53 auf rund 45 Dollar je Unze gefallen. Am Freitag sprang er im frühen Handel um rund 6 Prozent nach oben, Gold gewann gut 2 Prozent. Für die Aya Gold & Silver Aktie ist das der direkteste denkbare Kurstreiber: Die Mine Zgounder in Marokko fördert fast ausschließlich Silber. Jeder Dollar mehr je Unze landet nahezu ungefiltert in der Marge.
Silberpreis dreht
Nach dem Rutsch auf ein Zwölfmonatstief Mitte November folgt die kräftigste Erholung seit Wochen.
Rekordquartal
Am 12. November meldete Aya 103 Millionen Dollar Umsatz und eine Rekordproduktion von 2,0 Millionen Unzen Silberäquivalent.
Prognose eingeengt
Für Zgounder erwartet Aya 2026 nun 5,6 bis 5,8 Millionen Unzen Silber. Die Untergrenze lag zuvor bei 5,2 Millionen.
Niedrige Kosten
Die Förderkosten in Zgounder sanken im dritten Quartal um 16 Prozent auf 17,53 Dollar je verkaufter Unze Silber.
Hintergrund
Zgounder liefert, Boumadine soll folgen
Aya Gold & Silver mit Sitz in Montreal betreibt in Marokko die Silbermine Zgounder und gewinnt zusätzlich Metall aus Altbeständen bei Boumadine. Dieses zweite Projekt, das Gold, Silber, Blei und Zink enthält, soll der nächste Wachstumsschritt werden; eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie liegt seit September vor. Ganz rund lief die Berichtssaison allerdings nicht: Der Gewinn je Aktie von 0,22 Dollar blieb unter den Erwartungen der Analysten, und vier Tage nach den Zahlen musste Aya den Lagebericht korrigieren. Umsatz und Gewinn blieben davon unberührt, die Kostenkennzahlen wurden neu ausgewiesen.
Häufige Fragen zur Aya Gold & Silver Aktie
Warum ist die Aya Gold & Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 4,14 Prozent auf 30,66 kanadische Dollar. Der Silberpreis legte im frühen Handel rund 6 Prozent zu, und Aya ist ein nahezu reiner Silberproduzent.
Wie viel Silber fördert Aya 2026?
Für die Mine Zgounder nennt das Unternehmen 5,6 bis 5,8 Millionen Unzen.
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