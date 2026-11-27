Warum ist die Aya Gold & Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 4,14 Prozent auf 30,66 kanadische Dollar. Der Silberpreis legte im frühen Handel rund 6 Prozent zu, und Aya ist ein nahezu reiner Silberproduzent.

Wie viel Silber fördert Aya 2026?

Für die Mine Zgounder nennt das Unternehmen 5,6 bis 5,8 Millionen Unzen.