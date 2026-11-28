Die Axon Enterprise Aktie (US-Handelssymbol: AXON) ist der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche. Bis Freitagabend, 27. November 2026, steigt sie um 24,85 Prozent. Allein am Freitag kamen 5,96 Prozent dazu. Der Nasdaq 100 legte am Freitag um 1,58 Prozent zu.
Axon Enterprise Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Spitzenreiter mit knapp 25 Prozent Plus
Die Axon Enterprise Aktie ist in der Woche bis Freitag, 27. November, mit plus 24,85 Prozent der größte Nasdaq100 Gewinner. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus. Was hinter der Erholung steckt.
Kursgrund
Warum die Axon Enterprise Aktie in der Woche steigt
Eine konkrete Nachricht ist nicht bekannt. Die Axon Enterprise Aktie holt offenbar einen Teil des Verlusts der vergangenen Wochen auf: Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 14,65 Prozent, auf Jahressicht von 31,83 Prozent. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche profitiert Axon von der breiten Erholung der Technologiewerte.
Häufige Fragen zur Axon Enterprise Aktie
Warum ist die Axon Enterprise Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Aktie erholt sich kräftig.
Wie hat sich die Axon Enterprise Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 24,85 Prozent bis Freitagabend.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.