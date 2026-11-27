Der Hintergrund ist ein harter November: Nach den Zahlen zum dritten Quartal brach die Axon Aktie um rund 17 Prozent ein. Axon erlöste 908,55 Millionen Dollar, 28 Prozent mehr als im Vorjahr, verfehlte aber die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,72 Dollar unter den erwarteten 1,89 Dollar. Die Umsatzprognose für 2026 sank auf 3,61 bis 3,63 Milliarden Dollar, weil sich drei Bundesaufträge für Drohnenabwehr verzögerten und rund 130 Millionen Dollar Umsatz aus 2026 verschieben.

Zugleich kündigte Axon an, 1,2 Milliarden Dollar in den Drohnenhersteller Skydio zu investieren und exklusiver Vertriebspartner für den öffentlichen Sicherheitssektor in den USA und Kanada zu werden. Seit dem Rekordhoch hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren; auf Sicht von drei Monaten steht ein Minus von rund 48 Prozent.