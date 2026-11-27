Die Axon Aktie (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Handelssymbol: TCS, US-Handelssymbol: AXON) ist am Mittwoch, 25. November 2026, der größte Nasdaq100 Gewinner. Der Hersteller von Tasern und Körperkameras steigt um 23,73 Dollar oder 7,43 Prozent auf 343,05 Dollar. Damit hat die Axon Aktie das Jahrestief von 289,69 Dollar wieder deutlich hinter sich gelassen.
Axon Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 7,4 Prozent – Rebound ohne Nachricht
Die Axon Aktie schließt am Mittwoch 7,43 Prozent höher bei 343,05 Dollar und führt die Nasdaq100 Gewinner an. Nach dem Absturz im November erholt sich der Taser-Hersteller, einen konkreten Auslöser gibt es nicht.
Kursgrund
Warum die Axon Aktie heute steigt
Ein Auslöser ist nicht bekannt, eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Handel startete mit Panik bei KI-Werten, am Ende schloss der Nasdaq 100 nur 0,64 Prozent im Minus, und Aktien außerhalb des KI-Lagers legten zu. Kleine und mittelgroße Werte schnitten besser ab als der Gesamtmarkt. Die Axon Aktie profitierte offenbar von dieser Umschichtung und einer Gegenbewegung nach dem Kurssturz im November. Im Handelsverlauf lag der Titel zeitweise bei rund 6 Prozent im Plus.
Hintergrund
Vom Absturz zum Rebound
Der Hintergrund ist ein harter November: Nach den Zahlen zum dritten Quartal brach die Axon Aktie um rund 17 Prozent ein. Axon erlöste 908,55 Millionen Dollar, 28 Prozent mehr als im Vorjahr, verfehlte aber die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,72 Dollar unter den erwarteten 1,89 Dollar. Die Umsatzprognose für 2026 sank auf 3,61 bis 3,63 Milliarden Dollar, weil sich drei Bundesaufträge für Drohnenabwehr verzögerten und rund 130 Millionen Dollar Umsatz aus 2026 verschieben.
Zugleich kündigte Axon an, 1,2 Milliarden Dollar in den Drohnenhersteller Skydio zu investieren und exklusiver Vertriebspartner für den öffentlichen Sicherheitssektor in den USA und Kanada zu werden. Seit dem Rekordhoch hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren; auf Sicht von drei Monaten steht ein Minus von rund 48 Prozent.
Häufige Fragen zur Axon Aktie
Warum ist die Axon Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt; vermutet wird eine Gegenbewegung nach dem Kurssturz und eine Umschichtung aus KI-Werten.
Wie hat die Axon Aktie geschlossen?
Bei 343,05 Dollar, ein Plus von 7,43 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Der Bericht zum vierten Quartal wird Ende Februar erwartet.
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