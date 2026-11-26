Die AXA-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Versicherer 1,87 Prozent höher bei 45,72 Euro, ein Plus von 0,84 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 44,88 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt AXA auf Platz 14.
AXA-Aktie als CAC40 Gewinner: Versicherer im Sog der Marktrally
Die AXA-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,87 % bei 45,72 Euro. Eine eigene Nachricht gab es nicht, Marktumfeld und Renditen helfen dem Versicherer.
CAC40 Gewinner
Warum die AXA-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die AXA-Aktie folgte dem Finanzsektor und dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Nach AFP-Angaben waren Banken in Europa besonders gefragt. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen lag bei rund 4,74 Prozent. Für Versicherer mit großen Anleihebeständen sind Renditebewegungen ein wichtiger Stimmungsfaktor.
Einordnung
Mit 1,87 Prozent fiel der Anstieg etwas höher aus als im Index. AXA gilt dennoch als defensiverer Wert.
Steckbrief
- Unternehmen
- AXA SA
- ISIN
- FR0000120628
- WKN
- 855705
- Handelssymbol
- CS (Euronext Paris)
- US-Symbol
- AXAHY (OTC)
- Kurs
- 45,72 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur AXA-Aktie
Warum ist die AXA-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt und der Finanzsektor erholten sich, die Aktie stieg um 1,87 Prozent.
Wie hoch ist die Rendite französischer Staatsanleihen? Sie lag bei rund 4,74 Prozent für zehnjährige Papiere.
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