AUTO1 Aktie: Über 15 Euro – der Gebrauchtwagenhändler ist MDAX Gewinner, die Leerverkäufer geraten unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die AUTO1 Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,88 Prozent auf 15,18 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung vom Zwölfmonatstief geht weiter. Analysten sehen die Kursziele fast doppelt so hoch, Hedgefonds setzen dagegen.

Bild: AUTO1 Group SE

Die AUTO1 Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Berliner Gebrauchtwagenhändlers bei 15,18 Euro, ein Plus von 0,28 Euro oder 1,88 Prozent. Damit gehört AUTO1 zu den MDAX Gewinnern. Kurs der AUTO1 Aktie am Morgen 15,18 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,88 % Zwölfmonatstief vom 19.11.2026 13,18 EUR Kursziel von Jefferies 28 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; boerse.de; AUTO1; Jefferies Der Auslöser Warum die AUTO1 Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. AUTO1 profitiert von der wieder gestiegenen Risikobereitschaft und der Erholung der Autowerte, die laut dpa-AFX zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen waren. Seit ihrem Zwölfmonatstief von 13,18 Euro am 19. November hat sich die Aktie damit um rund 15 Prozent erholt. Rückenwind kommt von Analysten. Berenberg stufte AUTO1 am 20. November von „Hold“ auf „Buy“ hoch, Jefferies bestätigte am 23. November „Buy“ mit einem Kursziel von 28 Euro. Auf der anderen Seite stehen Leerverkäufer: Die zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich auf 8,35 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Rekordgewinn, halbierter Kurs Operativ meldete AUTO1 im dritten Quartal eine Rekordprofitabilität: Das bereinigte EBITDA stieg um 46 Prozent, die verkauften Fahrzeuge um 11 Prozent. Die EBITDA-Prognose von 250 bis 275 Millionen Euro wurde bestätigt. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs dennoch etwa halbiert. Was für die AUTO1 Aktie sprechen könnte Rekordprofitabilität im dritten Quartal

Hochstufung durch Berenberg

Erholung vom Zwölfmonatstief Was Anleger bedenken sollten Hohe Leerverkaufspositionen

Kurs seit Jahresbeginn halbiert

Starke Schwankungen Einordnung der Redaktion: Die AUTO1 Aktie ist MDAX Gewinner und baut den Abstand zum Tief aus. Die hohen Short-Positionen können Bewegungen in beide Richtungen verstärken. FAQ Häufige Fragen zur AUTO1 Aktie Warum steigt die AUTO1 Aktie heute?

Risikobereitschaft und Erholung der Autowerte stützen den Gebrauchtwagenhändler. Wie hoch sind die Leerverkaufspositionen bei AUTO1?

Die zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich auf 8,35 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUTO1 Aktie?

ISIN DE000A2LQ884, WKN A2LQ88. Handelssymbol an deutschen Börsen: AG1. US-Handelssymbol: ATOGF. Fazit zur AUTO1 Aktie Die AUTO1 Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt über 15 Euro. Der Gebrauchtwagenhändler setzt die Erholung vom Jahrestief fort.

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