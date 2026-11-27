AUTO1 Aktie: Mehr als 5 Prozent Plus – der Gebrauchtwagenhändler ist MDAX Gewinner, die Leerverkäufer geraten in die Klemme

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die AUTO1 Aktie steigt am Freitag um 5,44 Prozent auf 15,71 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Im Tagesverlauf baut der Berliner Konzern das Morgenplus fast verdreifacht aus. Autowerte bleiben gesucht, die Short-Positionen sind hoch.

Bild: AUTO1 Group SE

Die AUTO1 Aktie zieht im Tagesverlauf kräftig an. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Berliner Gebrauchtwagenhändlers bei 15,71 Euro, ein Plus von 0,81 Euro oder 5,44 Prozent. Damit gehört AUTO1 am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 1,88 Prozent gelegen. Kurs der AUTO1 Aktie am Abend 15,71 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +5,44 % ausgewiesene Netto-Leerverkaufspositionen 8,35 % Kursziel von Jefferies 28 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; boerse.de; aktiencheck.de; Jefferies Der Auslöser Warum die AUTO1 Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut einem Marktbericht von wallstreet-online blieben Technologie- und Autowerte zum Wochenschluss gesucht. AUTO1 sitzt mit seiner Online-Plattform für Gebrauchtwagen an der Schnittstelle beider Themen. Hinzu kommt eine hohe Zahl an Wetten auf fallende Kurse: Die zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich auf 8,35 Prozent. Steigt der Kurs, müssen manche Leerverkäufer Aktien zurückkaufen, was Bewegungen verstärken kann. Seit dem Zwölfmonatstief von 13,18 Euro am 19. November hat sich die Aktie um rund 19 Prozent erholt. Berenberg stufte AUTO1 auf „Buy“ hoch und senkte das Kursziel auf 23 Euro, Jefferies bestätigte „Buy“ mit einem Kursziel von 28 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Rekordgewinn, halbierter Kurs Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 46 Prozent, die verkauften Fahrzeuge um 11 Prozent. Die EBITDA-Prognose von 250 bis 275 Millionen Euro wurde bestätigt. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs dennoch etwa halbiert. Was für die AUTO1 Aktie sprechen könnte Rekordprofitabilität im dritten Quartal

Erholung vom Zwölfmonatstief

Druck auf Leerverkäufer Was Anleger bedenken sollten Hohe Leerverkaufspositionen

Kurs seit Jahresbeginn halbiert

Kursziele zuletzt gesenkt Einordnung der Redaktion: Die AUTO1 Aktie ist MDAX Gewinner und baut den Abstand zum Tief aus. Die hohen Short-Positionen können Bewegungen in beide Richtungen verstärken. FAQ Häufige Fragen zur AUTO1 Aktie Warum steigt die AUTO1 Aktie heute?

Tech- und Autowerte sind gefragt, hohe Leerverkaufspositionen können den Anstieg verstärken. Welche Kursziele nennen Analysten für AUTO1?

Berenberg 23 Euro, Jefferies 28 Euro, beide mit „Buy“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUTO1 Aktie?

ISIN DE000A2LQ884, WKN A2LQ88. Handelssymbol an deutschen Börsen: AG1. US-Handelssymbol: ATOGF. Fazit zur AUTO1 Aktie Die AUTO1 Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und schließt über 15,70 Euro. Der Gebrauchtwagenhändler setzt seine Erholung kräftig fort.

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