Aurubis: SIH Partners stockt auf, Linden hält dagegen - Kupferkonzern zwischen Boomfantasie und Börsensorgen!

Die Aurubis-Aktie steht vor einem spannenden Kräftemessen zwischen langfristigen Wachstumschancen und der Skepsis institutioneller Investoren. Während Kupfer für die Energiewende, den Ausbau der Stromnetze und die Elektrifizierung der Wirtschaft unverzichtbar ist, baut ein Hedgefonds seine Wette auf eine negative Kursentwicklung aus. SIH Partners, LLLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 5. November 2026 von 1,18 auf 1,20 Prozent erhöht. Gleichzeitig halten Linden Advisors LP und JPMorgan Asset Management (UK) Ltd weitere bedeutende Short-Positionen. Die Aurubis-Aktie notiert aktuell bei 136,20 Euro und verliert leicht um 0,15 Prozent. Besonders interessant: Die drei jüngeren Netto-Short-Meldungen summieren sich auf 3,31 Prozent des Aktienkapitals. Damit treffen die strukturellen Chancen des Kupfermarktes auf eine bemerkenswerte Positionierung professioneller Marktteilnehmer.