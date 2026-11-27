Die Aurubis Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hamburger Kupferkonzerns bei 113,40 Euro, ein Plus von 2,90 Euro oder 2,62 Prozent. Damit gehört Aurubis zu den MDAX Gewinnern.
Aurubis Aktie: Über 113 Euro – der Kupferkonzern ist MDAX Gewinner, die Erholung nach dem Georgia-Schock geht weiter
Die Aurubis Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,62 Prozent auf 113,40 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich von ihren Tiefs. Nach dem Kurssturz vom Dienstag wegen des verzögerten US-Werks holt der Hamburger Konzern weiter auf.
Der Auslöser
Warum die Aurubis Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Aurubis profitiert von der Erholung der Rohstoffwerte. Laut dpa-AFX war der europäische Rohstoffindex zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen und hat sich seither von diesem Niveau gelöst. Die kräftigen Gewinne an Asiens Börsen geben zusätzlichen Rückenwind.
Die Vorgeschichte wiegt schwer. Am Dienstag war die Aktie um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro abgestürzt. Das neue Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia erreicht den vollen Betrieb erst in der zweiten Hälfte 2028. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Aurubis deshalb ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro, weniger als vom Markt erhofft.
Der Ausblick
Endgültige Zahlen am 2. Dezember
Am 2. Dezember legt Aurubis die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Dann dürfte es auch um den Kupferpreis gehen, der Mitte November an einem Tag um rund 5 Prozent eingebrochen war.
Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie ist MDAX Gewinner, weil Rohstoffwerte durchatmen. Den Georgia-Schock hat sie erst zu einem kleinen Teil aufgeholt.
FAQ
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum steigt die Aurubis Aktie heute?
Rohstoffwerte erholen sich, Asiens Börsen geben Rückenwind.
Warum war die Aurubis Aktie am Dienstag eingebrochen?
Das US-Werk in Richmond braucht länger, die Prognose liegt unter den Erwartungen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?
ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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