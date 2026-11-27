Aurubis Aktie: Über 113 Euro – der Kupferkonzern ist MDAX Gewinner, die Erholung nach dem Georgia-Schock geht weiter

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Aurubis Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,62 Prozent auf 113,40 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich von ihren Tiefs. Nach dem Kurssturz vom Dienstag wegen des verzögerten US-Werks holt der Hamburger Konzern weiter auf.

Bild: Aurubis AG

Die Aurubis Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hamburger Kupferkonzerns bei 113,40 Euro, ein Plus von 2,90 Euro oder 2,62 Prozent. Damit gehört Aurubis zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Aurubis Aktie am Morgen 113,40 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,62 % Schlusskurs nach dem Absturz am 24.11. 107,90 EUR operatives EBT-Ziel 2026/27 430–530 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; aktiencheck.de; Aurubis Der Auslöser Warum die Aurubis Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Aurubis profitiert von der Erholung der Rohstoffwerte. Laut dpa-AFX war der europäische Rohstoffindex zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen und hat sich seither von diesem Niveau gelöst. Die kräftigen Gewinne an Asiens Börsen geben zusätzlichen Rückenwind. Die Vorgeschichte wiegt schwer. Am Dienstag war die Aktie um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro abgestürzt. Das neue Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia erreicht den vollen Betrieb erst in der zweiten Hälfte 2028. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Aurubis deshalb ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro, weniger als vom Markt erhofft. Der Ausblick Endgültige Zahlen am 2. Dezember Am 2. Dezember legt Aurubis die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Dann dürfte es auch um den Kupferpreis gehen, der Mitte November an einem Tag um rund 5 Prozent eingebrochen war. Was für die Aurubis Aktie sprechen könnte Erholung der Rohstoffwerte

Kurs nahe dem Zwölfmonatstief

Zahlen am 2. Dezember als Impuls Was Anleger bedenken sollten Werk in Georgia erst 2028 voll in Betrieb

Prognose unter Markterwartung

Schwankender Kupferpreis Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie ist MDAX Gewinner, weil Rohstoffwerte durchatmen. Den Georgia-Schock hat sie erst zu einem kleinen Teil aufgeholt. FAQ Häufige Fragen zur Aurubis Aktie Warum steigt die Aurubis Aktie heute?

Rohstoffwerte erholen sich, Asiens Börsen geben Rückenwind. Warum war die Aurubis Aktie am Dienstag eingebrochen?

Das US-Werk in Richmond braucht länger, die Prognose liegt unter den Erwartungen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?

ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt über 113 Euro. Die Erholung der Rohstoffwerte trägt den Kupferkonzern.

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