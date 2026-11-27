Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang ist klein und hat einen einfachen Grund: Die Aktie hatte den Ausverkauf dieser Woche kaum mitgemacht. Am Freitag kauften Anleger vor allem Chip- und Rüstungswerte, die zuvor stark gefallen waren. Titel ohne Nachholbedarf blieben liegen.

Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Nur vier der 30 Indexwerte schlossen im Minus.