Ein Tag, zwei Listen: Die ATOSS Software Aktie verliert am Freitag 0,24 Prozent auf 83,70 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Verlierern. Am Morgen hatte der Spezialist für Personaleinsatzplanung mit 84,80 Euro noch unter den Gewinnern gestanden.
ATOSS Software Aktie: TecDAX Verlierer – vom Gewinner am Morgen zum Minus am Abend
Die ATOSS Software Aktie schließt am Freitag 0,24 Prozent tiefer bei 83,70 Euro und zählt zu den vier TecDAX Verlierern. Am Morgen lag der Münchner Softwareanbieter noch gut 1 Prozent im Plus. Die 200-Tage-Linie hält knapp.
Warum fällt die ATOSS Software Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang ist klein und hat einen einfachen Grund: Die Aktie hatte den Ausverkauf dieser Woche kaum mitgemacht. Am Freitag kauften Anleger vor allem Chip- und Rüstungswerte, die zuvor stark gefallen waren. Titel ohne Nachholbedarf blieben liegen.
Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Nur vier der 30 Indexwerte schlossen im Minus.
Die 200-Tage-Linie als Prüfstein
Am 25. November hatte die Aktie bei 83,00 Euro ihre 200-Tage-Linie von unten nach oben gekreuzt. Dieser gleitende Durchschnitt gilt als Maß für den langfristigen Trend. Mit 83,70 Euro liegt der Kurs weiter darüber, der Abstand ist aber geschrumpft.
Oberhalb wartet ein zweiter Bezugspunkt. Am 4. November kaufte Christopher Obereder, eine dem Gründer und Vorstandschef Andreas F.J. Obereder nahestehende Person, außerbörslich Aktien für rund 17,3 Millionen Euro zu je 90,50 Euro. Dieser Kauf liegt 7,5 Prozent im Minus.
Das Geschäft wächst. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 155,8 Millionen Euro, die EBIT-Marge erreichte 37 Prozent.
Was jetzt für die ATOSS Software Aktie zählt
Die 200-Tage-Linie bei rund 83 Euro
Ein Schlusskurs darunter würde das frische Kaufsignal entwerten.
Die Marke von 90,50 Euro
Der Insiderkaufkurs bleibt das Ziel auf der Oberseite.
Das Wachstum im Cloud-Geschäft
Es muss das schrumpfende Lizenzgeschäft weiter ausgleichen.
Stammdaten
ATOSS Software SE: ISIN DE0005104400, WKN 510440, Handelssymbol AOF
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