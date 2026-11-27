Leise, aber stetig: Die ATOSS Software Aktie gewinnt am Freitagmorgen 1,07 Prozent auf 84,80 Euro (Stand 09:04 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem vergangenen Freitag, als das Papier bei 80,70 Euro schloss, hat der Münchner Softwareanbieter rund 5 Prozent zugelegt.
ATOSS Software Aktie: TecDAX Gewinner – über der 200-Tage-Linie, aber der Gründerclan zahlte 90,50 Euro
Die ATOSS Software Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,07 Prozent auf 84,80 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Münchner Spezialist für Personaleinsatzplanung festigt sich über der 200-Tage-Linie. Ein Insiderkauf vom November liegt weiter im Minus.
Warum steigt die ATOSS Software Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. ATOSS steigt mit dem Markt: Der DAX legte in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte zu, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Die Aktie hatte den Ausverkauf dieser Woche kaum mitgemacht und am Dienstag, als Chipwerte einbrachen, sogar knapp 3 Prozent gewonnen.
Charttechnisch hat sich die Lage verbessert. Am 25. November kreuzte die Aktie bei 83,00 Euro ihre 200-Tage-Linie von unten nach oben. Mit 84,80 Euro baut sie den Abstand nun aus.
Der Kauf, der Fragen aufwirft und Antworten gibt
Am 4. November erwarb Christopher Obereder, eine dem Vorstandschef und Gründer Andreas F.J. Obereder nahestehende Person, außerbörslich ATOSS-Aktien für rund 17,3 Millionen Euro. Der Preis lag bei 90,50 Euro je Aktie. Der Kauf steht damit gut 6 Prozent im Minus. Für Anleger ist das ein interessanter Bezugspunkt: Die Gründerfamilie hat deutlich über dem aktuellen Kurs zugegriffen.
Das Geschäft liefert die Begründung. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 155,8 Millionen Euro, das EBIT um 19 Prozent auf 57,3 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erreichte 37 Prozent. Cloud- und Abonnement-Erlöse wuchsen um 26 Prozent, während das klassische Lizenzgeschäft um 39 Prozent schrumpfte, weil Kunden in die Cloud wechseln.
Was jetzt für die ATOSS Software Aktie zählt
Die 200-Tage-Linie bei rund 83 Euro
Bleibt die Aktie darüber, zeigt der langfristige Trend wieder nach oben.
Die Marke von 90,50 Euro
Der Insiderkaufkurs ist das nächste Ziel und zugleich ein möglicher Widerstand.
Das Wachstum der Vertragswerte
Es entscheidet, ob die hohe Bewertung gerechtfertigt bleibt.
Stammdaten
ATOSS Software SE: ISIN DE0005104400, WKN 510440, Handelssymbol AOF
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.