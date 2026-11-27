Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. ATOSS steigt mit dem Markt: Der DAX legte in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte zu, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Die Aktie hatte den Ausverkauf dieser Woche kaum mitgemacht und am Dienstag, als Chipwerte einbrachen, sogar knapp 3 Prozent gewonnen.

Charttechnisch hat sich die Lage verbessert. Am 25. November kreuzte die Aktie bei 83,00 Euro ihre 200-Tage-Linie von unten nach oben. Mit 84,80 Euro baut sie den Abstand nun aus.