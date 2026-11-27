AstraZeneca-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Pharmariese fällt um 0,9 Prozent – Defensivwerte gefragt, aber nicht heute

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die AstraZeneca-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei steigender Börse trennen sich Anleger von defensiven Pharmawerten.

Bild: FDV / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

AstraZeneca-Aktie bei Tradegate, 166,20 Euro (09:17 Uhr) −0,89 % Kursverlust je Aktie −1,50 Euro Umsatz bei Tradegate bis 09:17 Uhr 45.525 Euro Die AstraZeneca-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Tradegate um 0,89 Prozent auf 166,20 Euro nach und gehört zu den CBOE UK 100 Verlierern. Mit einem Umsatz von gut 45.000 Euro ist die Bewegung handelbar unterlegt, aber klein. Die Hintergründe Rotation aus der Defensive Der FTSE 100 steigt am Morgen, getrieben von Bergbau, Banken und zyklischen Werten (gegen 9:17 Uhr MEZ plus 0,63 Prozent). In solchen Phasen geraten defensive Schwergewichte wie Pharma häufig ins Hintertreffen. Auch bei der AstraZeneca-Aktie deutet vieles auf eine Umschichtung hin. Eine konkrete Studiennachricht, Zulassung oder Analystenabstufung am Freitag ist nicht belegt. Was dagegen spricht Das Minus ist kleiner als ein Prozent.

Fehlende Einzelnachricht: Eine Trendwende ist daraus nicht abzuleiten. Steckbrief Unternehmen AstraZeneca PLC ISIN GB0009895292 Symbol London AZN US-Symbol AZN (NASDAQ) Kurs 166,20 Euro Veränderung −0,89 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:17 Uhr Warum fällt die AstraZeneca-Aktie?

Vermutlich Umschichtung von Defensivwerten in zyklische Titel. Ist das Minus bedeutend?

Mit unter einem Prozent eher gering.

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