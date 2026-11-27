Die Astera Labs Aktie (US-Handelssymbol: ALAB) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 190,34 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,50 Prozent. Astera Labs liefert Verbindungschips für KI-Rechenzentren.
Astera Labs Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – KI-Chipwert gibt leicht nach
Die Astera Labs Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 190,34 Dollar und zählt mit minus 0,50 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den KI-Zulieferer bewegt.
Kursgrund
Warum die Astera Labs Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Astera Labs Aktie schwankt mit dem KI-Chipsektor. In der Woche bis zum 13. November gehörte sie mit plus 16,32 Prozent zu den größten Wochengewinnern im Nasdaq 100. Der Rückgang von 0,50 Prozent am Freitag ist für einen Nasdaq100 Verlierer gering.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Astera Labs Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 190,34 Dollar.
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