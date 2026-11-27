Die Astera Labs Aktie (ISIN: US04626A1034, WKN: A404AF, US-Handelssymbol: ALAB) zählt am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den fünf größten Nasdaq100 Gewinnern im vorbörslichen Handel. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit steigt der Anbieter von Konnektivitätschips für KI-Server um 17,96 Dollar oder 9,44 Prozent auf 208,30 Dollar. Die Astera Labs Aktie holt damit einen Teil der Verluste dieser Woche zurück.
Astera Labs Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – plus 9 Prozent, Gegenbewegung nach 14-Prozent-Absturz
Die Astera Labs Aktie steigt vorbörslich um 9,44 Prozent auf 208,30 Dollar. Nach dem Einbruch am Dienstag und dem Tief am Mittwoch greifen Anleger bei dem KI-Zulieferer wieder zu.
Kursgrund
Warum die Astera Labs Aktie heute steigt
Auch hier fehlt eine Unternehmensnachricht, der Anstieg folgt dem Sektor. Asiens Börsen legten am Freitag breit zu, Chipwerte führten, der KOSPI gewann rund 4,4 Prozent. Neue US-Zölle auf China und Dutzende weitere Länder sollen Berichten zufolge nicht auf bestehende Zölle aufgeschlagen werden, was Zollsorgen dämpft. Genau diese Sorgen hatten die Astera Labs Aktie zu Wochenbeginn belastet.
Die Bewegungen waren heftig: Nach einem Sprung von rund 23 Prozent am Montag verlor die Aktie am Dienstag etwa 14 Prozent, am Mittwoch ging es vorbörslich zunächst um weitere 5,9 Prozent auf 180 Dollar nach unten. Auf Monatssicht steht im deutschen Handel noch ein Minus von mehr als 30 Prozent. Die heutige Erholung ist damit bislang nur eine Gegenbewegung.
Hintergrund
Ein Wachstumswert mit Kundenfrage
Astera Labs entwickelt Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk verbinden. Das Unternehmen setzte im Jahr 2025 rund 852,5 Millionen Dollar um. Im Fokus der Anleger steht die Scorpio-Plattform: Eine aktuelle Analyse fragt, ob neben dem bisherigen Ankerkunden ein zweiter großer Abnehmer das Wachstum breiter abstützt.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Chipwerte erholen sich, und Zollsorgen treten zurück.
Wie stark war der Rückgang zuvor?
Am Dienstag fiel die Aktie um rund 14 Prozent, am Mittwoch folgte vorbörslich ein weiteres Minus von 5,9 Prozent.
Was macht Astera Labs?
Das Unternehmen entwickelt Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk verbinden.
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