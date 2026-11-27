Warum ist die Astera Labs Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?

Chipwerte erholen sich, und Zollsorgen treten zurück.

Wie stark war der Rückgang zuvor?

Am Dienstag fiel die Aktie um rund 14 Prozent, am Mittwoch folgte vorbörslich ein weiteres Minus von 5,9 Prozent.

Was macht Astera Labs?

Das Unternehmen entwickelt Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk verbinden.