Die Astera Labs Aktie (US-Handelssymbol: ALAB) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 8,83 Prozent auf 207,15 Dollar. Astera Labs liefert Verbindungschips für KI-Rechenzentren.
Astera Labs Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – KI-Chipwert springt
Die Astera Labs Aktie steht am Freitag bei 207,15 Dollar und zählt mit plus 8,83 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den KI-Zulieferer antreibt.
Kursgrund
Warum die Astera Labs Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Astera Labs Aktie folgt der breiten Chiprally im Nasdaq 100, bei der Speicher- und KI-Zulieferer wie Sandisk, Lumentum und Seagate vorn liegen. Als Nasdaq100 Gewinner steht sie auf Rang 2.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Astera Labs Aktie?
Am Freitagabend 207,15 Dollar.
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