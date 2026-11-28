Warum ist die ASTA Energy Solutions Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie erholte sich mit den Energie- und Technologiewerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der ASTA Energy Solutions Aktie?

ISIN AT100ASTA001, WKN A4214T, Handelssymbol 1AST (Xetra).