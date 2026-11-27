Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die ASTA Energy Solutions Aktie hängt an einem Thema, das in dieser Woche täglich die Richtung wechselt: dem Strombedarf der künstlichen Intelligenz. Wer an neue Rechenzentren glaubt, braucht Generatoren und Transformatoren, und in beiden stecken Kupferbauteile aus Niederösterreich. Am Freitag zeigt der Daumen nach oben. Asiens Technologiebörsen legten kräftig zu, in Frankfurt gewinnt Siemens Energy rund drei Prozent.

Am Mittwoch hatte die Aktie im Ausverkauf der KI-Werte 5,3 Prozent verloren, am Donnerstag 5,0 Prozent gewonnen. Mit dem heutigen Plus liegt der SDAX Gewinner 9,5 Prozent über dem Mittwochsschluss.