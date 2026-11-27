Operativ liefert ASTA ab. Nach neun Monaten 2026 stieg der Gewinn je Aktie auf 2,39 Euro, nach 1,63 Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis liegt bereits über dem Wert des gesamten Vorjahres. Die Baader Bank stuft die ASTA Energy Solutions Aktie mit "Add" und einem Kursziel von 69 Euro ein, auch Berenberg empfiehlt den Titel zum Kauf.

An der Börse spiegelt sich das bislang nicht wider. Zum SDAX-Debüt im Juni kostete die Aktie 75,60 Euro, das 52-Wochen-Hoch lag Ende Mai bei 83,60 Euro. Seitdem hat sich der Kurs etwa halbiert. Der Grund liegt weniger im Geschäft als in der Stimmung: ASTA wird als KI- und Energiewert gehandelt und schwankt entsprechend mit diesem Sektor.