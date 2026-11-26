Die AST SpaceMobile Aktie gehört zu den Lieblingen der Privatanleger und zu den schwankungsfreudigsten Titeln am Markt. Umso genauer schauen Anleger hin, wenn jemand aus dem innersten Kreis kauft. Adriana Cisneros, Mitglied des Verwaltungsrats, hat am 20. November insgesamt 43.564 Aktien für rund 1,03 Millionen Dollar erworben. Die Pflichtmeldung ging am 24. November bei der US-Börsenaufsicht SEC ein.
AST SpaceMobile Aktie: Verwaltungsrätin kauft für eine Million Dollar – Vertrauensbeweis beim Satelliten-Liebling
Bei AST SpaceMobile greift eine Insiderin zu: Verwaltungsrätin Adriana Cisneros hat laut SEC-Meldung am 20. November 43.564 Aktien für gut eine Million Dollar gekauft, direkt, über einen Trust und über ihren Ehemann. Was der Insiderkauf über die AST SpaceMobile Aktie aussagt und was nicht.
ASTSASTS
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Steckbrief
- Unternehmen
- AST SpaceMobile, Inc.
- ISIN
- US00217D1000
- US-Handelssymbol
- ASTS (Nasdaq)
- Insiderin
- Adriana Cisneros, Verwaltungsrätin
- Geschäft
- Mobilfunk direkt vom Satelliten aufs Handy
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Aktie von AST SpaceMobile trägt die ISIN US00217D1000 und wird in den USA unter dem Kürzel ASTS an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldung
Drei Depots, ein Tag: so verteilt sich der Kauf
Der Kauf besteht laut Form 4 aus drei Teilen. 21.250 Aktien erwarb Cisneros direkt, zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 23,54 Dollar. Weitere 21.250 Aktien gingen zum selben Kurs an die 1979 Edendale Investments Ltd., die einem Trust zu ihren Gunsten zugerechnet wird. 1.064 Aktien kaufte ihr Ehemann zu 23,45 Dollar. Die Einzelgeschäfte der beiden großen Pakete wurden zu Kursen zwischen 23,49 und 23,56 Dollar ausgeführt.
Ein vorab festgelegter Handelsplan wird in der Meldung nicht erwähnt. Alle drei Positionen tragen den Code P, der für einen Kauf am offenen Markt oder ein privates Geschäft steht.
Die Einordnung
Warum Käufe von Aufsichtsräten oft mehr sagen als Verkäufe
Führungskräfte verkaufen aus vielen Gründen: Steuern, Hausbau, Scheidung, Streuung des Vermögens. Für einen Kauf am offenen Markt gibt es meist nur einen Grund. Der Käufer hält die Aktie für attraktiv. Dass Cisneros zusätzlich zu ihrem Direktbestand von rund 818.000 Aktien nachlegt, passt in dieses Bild.
Was das Signal stärkt
Der Kauf erfolgte mit eigenem Geld, verteilt auf eigene Depots und einen Familientrust. Eine Million Dollar ist für ein Mitglied des Kontrollgremiums ein spürbarer Betrag.
Was es begrenzt
Gemessen am vorhandenen Bestand ist der Zukauf überschaubar: Er vergrößert die direkte Position um weniger als drei Prozent.
Was offen bleibt
Die Meldung nennt weder ein Motiv noch einen Zeithorizont. Ob weitere Insider folgen, ist nicht bekannt.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei AST SpaceMobile
Wer hat gekauft?
Adriana Cisneros, Mitglied des Verwaltungsrats, teils direkt, teils über einen Trust und über ihren Ehemann.
Wie viel wurde gekauft?
43.564 Aktien für rund 1,03 Millionen Dollar, zu Kursen um 23,50 Dollar.
Ist das eine Kaufempfehlung?
Nein. Ein Insiderkauf zeigt Vertrauen einer einzelnen Person, ersetzt aber keine eigene Prüfung von Chancen und Risiken.
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