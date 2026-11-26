Der Kauf besteht laut Form 4 aus drei Teilen. 21.250 Aktien erwarb Cisneros direkt, zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 23,54 Dollar. Weitere 21.250 Aktien gingen zum selben Kurs an die 1979 Edendale Investments Ltd., die einem Trust zu ihren Gunsten zugerechnet wird. 1.064 Aktien kaufte ihr Ehemann zu 23,45 Dollar. Die Einzelgeschäfte der beiden großen Pakete wurden zu Kursen zwischen 23,49 und 23,56 Dollar ausgeführt.

Ein vorab festgelegter Handelsplan wird in der Meldung nicht erwähnt. Alle drei Positionen tragen den Code P, der für einen Kauf am offenen Markt oder ein privates Geschäft steht.