Warum ist die ASR-Nederland-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 1,94 Prozent höher bei 77,94 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte.

Wie lauten ISIN und WKN der ASR-Nederland-Aktie?

ISIN NL0011872643, WKN A2AKBT, Symbol in Amsterdam ASRNL.

Warum ist die Rentenreform wichtig?

Pensionsfonds und Arbeitgeber müssen ihre Altersvorsorge umstellen. Viele wenden sich dafür an Versicherer wie ASR.