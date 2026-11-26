Der Utrechter Versicherer profitiert vom Rebound der Finanzwerte. Die ASR-Nederland-Aktie (ISIN: NL0011872643, WKN: A2AKBT, Handelssymbol Amsterdam: ASRNL, US-Handelssymbol: ARNNY) schließt am Donnerstag 1,94 Prozent höher bei 77,94 Euro. ASR Nederland ist damit AEX Gewinner.
ASR-Nederland-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent auf 77,94 Euro – Rückenwind durch die Rentenreform
Die ASR-Nederland-Aktie schließt am Donnerstag 1,94 Prozent höher bei 77,94 Euro und ist AEX Gewinner. Analysten sehen den Versicherer im Vorteil der niederländischen Rentenreform.
Die Gründe
Markterholung trifft freundliche Analysten
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. ASR Nederland steigt mit dem Gesamtmarkt und dem Finanzsektor, in dem auch Aegon, NN Group, ING und ABN AMRO zulegen. Dazu kommt Rückenwind aus den letzten Wochen: Mehrere große Banken äußerten sich positiv zur Aktie.
Bank of America
Die US-Bank nahm ASR am 17. November mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung auf.
JPMorgan
Am 22. Oktober hob JPMorgan die Einstufung von Neutral auf Übergewichten.
Rentenreform als Treiber
Die Reform erzwingt den Wechsel zu beitragsbezogenen Renten. ASR und NN halten laut JPMorgan 75 bis 80 Prozent des Marktes für versicherte Beitragsrenten.
Häufige Fragen zur ASR-Nederland-Aktie
Warum ist die ASR-Nederland-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 1,94 Prozent höher bei 77,94 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte.
Wie lauten ISIN und WKN der ASR-Nederland-Aktie?
ISIN NL0011872643, WKN A2AKBT, Symbol in Amsterdam ASRNL.
Warum ist die Rentenreform wichtig?
Pensionsfonds und Arbeitgeber müssen ihre Altersvorsorge umstellen. Viele wenden sich dafür an Versicherer wie ASR.
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