Die ASR-Nederland-Aktie (ISIN: NL0011872643, Handelssymbol Amsterdam: ASRNL) steigt am Freitagmorgen 0,95 Prozent auf 78,68 Euro. ASR Nederland ist damit AEX Gewinner.
ASR-Nederland-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,0 Prozent auf 78,68 Euro – Versicherer bleibt gefragt
Die ASR-Nederland-Aktie steigt am Freitagmorgen 0,95 Prozent auf 78,68 Euro und ist AEX Gewinner. Bank of America führt den Versicherer seit Mitte November auf der Kaufliste.
Die Gründe
Rückenwind für Finanzwerte
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Banken und Versicherer wie ING, ABN AMRO, Aegon und NN Group stiegen laut IEX am Morgen ebenfalls. Der AEX gewinnt 1,24 Prozent.
Analystenstimme
Bank of America nahm ASR am 17. November auf die Kaufliste, wie ABM FN berichtete.
Branche
Benelux-Versicherer weisen laut dieser Studie Solvenzquoten von mehr als 200 Prozent aus.
Dünner Handel
Die Wall Street schließt am Black Friday früh.
Häufige Fragen zur ASR-Nederland-Aktie
Warum ist die ASR-Nederland-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 0,95 Prozent auf 78,68 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.
Wie lautet die ISIN?
NL0011872643. In Amsterdam lautet das Symbol ASRNL.
Was macht ASR Nederland?
Der Versicherer aus Utrecht bietet Schaden-, Lebens- und Krankenversicherungen in den Niederlanden an.
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