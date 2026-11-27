Warum ist die ASR-Nederland-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 0,95 Prozent auf 78,68 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.

Wie lautet die ISIN?

NL0011872643. In Amsterdam lautet das Symbol ASRNL.

Was macht ASR Nederland?

Der Versicherer aus Utrecht bietet Schaden-, Lebens- und Krankenversicherungen in den Niederlanden an.