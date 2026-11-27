Zwei Dinge treffen aufeinander. Erstens der Sektor: Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und Zinssorgen nach den Inflationsdaten ließen Chipwerte in den vergangenen Wochen kräftig fallen, ASML gab allein am 26. November laut Tradegate rund 1,5 Prozent nach. Zweitens die Politik: Nach Medienberichten könnte ein US-Gesetzentwurf, der sogenannte MATCH Act, Verbündete zu schärferen China-Exportkontrollen drängen. Andernfalls könnten die USA einseitig den Verkauf von Anlagen einschränken, darunter ASMLs DUV-Systeme. Die niederländische Regierung will das nach den Berichten verhindern. Details, Zeitplan und Abstimmungsstand sind bislang nicht bekannt.

Das ist für ASML heikel, weil China zuletzt wieder an Gewicht gewann: Im dritten Quartal stammten 23 Prozent der Systemumsätze aus China, nach 14 Prozent im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr nennt das Management einen Anteil von rund 20 Prozent.