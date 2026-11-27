Die ASML Aktie (Ticker ASML, ISIN NL0010273215) bleibt ein Gradmesser für den Chip- und KI-Boom: Zuletzt notierte sie am 26. November bei 1.167,60 Euro (Tradegate, 14:01 Uhr) und damit rund ein Drittel unter dem Rekordhoch von 1.741,40 Euro vom 30. Juni, obwohl der niederländische Konzern im dritten Quartal Rekordzahlen vorlegte. Am Black Friday gewinnen europäische Chip-Zulieferer wie ASM International (plus 4,3 Prozent auf 632,40 Euro) und Besi (plus 3,5 Prozent auf 143,20 Euro) am Morgen deutlich, die Erholung der Branche setzt sich fort. Diese ASML Aktienanalyse nimmt einen neuen Blickwinkel zu den früheren Analysen dieser Woche ein: den möglichen Eingriff der USA in das China-Geschäft.
ASML Aktienanalyse: Rekordquartal und 44 Mrd. € Jahresumsatz – doch die Aktie liegt ein Drittel unter dem Hoch: was kostet der MATCH Act die ASML Aktie?
Die ASML Aktie (ASML, NL0010273215) notiert rund ein Drittel unter dem Juni-Rekord, obwohl der Chipausrüster im dritten Quartal Rekordzahlen lieferte. Die ASML Aktienanalyse ordnet Zahlen, China-Risiko durch den US-Gesetzentwurf MATCH Act, Bewertung und Analystenstimmen ein.
Auslöser
Was ist bei der ASML Aktie passiert?
Zwei Dinge treffen aufeinander. Erstens der Sektor: Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und Zinssorgen nach den Inflationsdaten ließen Chipwerte in den vergangenen Wochen kräftig fallen, ASML gab allein am 26. November laut Tradegate rund 1,5 Prozent nach. Zweitens die Politik: Nach Medienberichten könnte ein US-Gesetzentwurf, der sogenannte MATCH Act, Verbündete zu schärferen China-Exportkontrollen drängen. Andernfalls könnten die USA einseitig den Verkauf von Anlagen einschränken, darunter ASMLs DUV-Systeme. Die niederländische Regierung will das nach den Berichten verhindern. Details, Zeitplan und Abstimmungsstand sind bislang nicht bekannt.
Das ist für ASML heikel, weil China zuletzt wieder an Gewicht gewann: Im dritten Quartal stammten 23 Prozent der Systemumsätze aus China, nach 14 Prozent im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr nennt das Management einen Anteil von rund 20 Prozent.
Was steckt hinter dem Geschäftsmodell der ASML Aktie?
ASML ist der weltweit führende Hersteller von Lithographiesystemen für die Chipfertigung, mit einer Monopolstellung bei EUV-Anlagen (extreme ultraviolette Strahlung). Der Umsatz stammt aus Systemverkäufen und dem Geschäft mit der installierten Basis (Service, Upgrades, Wartung), das im dritten Quartal 3,3 Milliarden Euro beitrug. Kunden sind die großen Chiphersteller; Intel setzt laut Branchenberichten bereits High-NA-EUV in der Fertigung ein, andere Hersteller planen das ab 2028 bis 2030.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und wie teuer ist die ASML Aktie?
Im dritten Quartal setzte ASML 11,7 Milliarden Euro um und verdiente fast 5 Milliarden Euro, ein Rekord, der den Kurs dennoch nicht trug.
Der Nettoumsatz stieg von 9,3 Milliarden im zweiten Quartal auf 11,66 Milliarden Euro, die Bruttomarge von 54,0 auf 57,5 Prozent. ASML lieferte 113 neue und 8 gebrauchte Systeme aus (zweites Quartal: 86 neue). Der Nettogewinn betrug 4,96 Milliarden Euro oder 12,95 Euro je Aktie. Für das vierte Quartal peilt das Unternehmen 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz bei rund 57 Prozent Bruttomarge an, für 2026 insgesamt 44 bis 45 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2025 lag der Umsatz bei 32,7 Milliarden Euro, die Spanne bedeutet also ein Plus von rund 35 bis 38 Prozent (eigene Rechnung). Die Kapazität für EUV und DUV-Immersion soll 2027 um 30 Prozent steigen. Das Management spricht davon, dass das Angebot die Nachfrage nach Auffassung von Kunden nicht vollständig deckt.
|Kennzahl
|Q2 2026
|Q3 2026
|Q4 2026 (Prognose)
|Nettoumsatz
|9,33 Mrd. EUR
|11,66 Mrd. EUR
|14,2–15,2 Mrd. EUR
|Bruttomarge
|54,0 %
|57,5 %
|rund 57 %
|Nettogewinn
|2,92 Mrd. EUR
|4,96 Mrd. EUR
|–
|Neue Systeme verkauft
|86
|113
|–
Q4 2026: Prognose des Unternehmens. Bruttomargen und Gewinn nach Unternehmensangaben.
Quelle: ASML-Unternehmensmitteilung vom 14.10.2026
Die Bilanz ist kaum belastend: Ende September hielt ASML 12,7 Milliarden Euro an Zahlungsmitteln und kurzfristigen Anlagen. Im dritten Quartal flossen rund 4,1 Milliarden Euro in den Aktienrückkauf (Programm 2026 bis 2028), und die Zwischendividende betrug 1,88 Euro je Aktie (Auszahlung am 4. November).
Bei der Bewertung wirkt die ASML Aktie nach dem Rücksetzer weniger teuer als im Sommer: Das nachlaufende KGV liegt bei knapp 40 bis 44, auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 sind es rund 30 bis 31 und für 2027 etwa 21 (Konsens-Gewinn je Aktie von rund 56 Euro, eigene Rechnung auf dem Kurs vom 26. November). Das Kurs-Umsatz-Verhältnis bezogen auf 2025 liegt bei gut 14.
|Unternehmen
|Wachstum/Ausblick
|Erwartetes KGV
|ASML
|Umsatz 2026 geplant 44–45 Mrd. EUR (rund +35 bis +38 %)
|rund 30 (2026), rund 21 (2027)
|Lam Research
|Septemberquartal 8,22 Mrd. USD (+54 %)
|–
|Applied Materials
|Halbleitersysteme 2026 über +40 % erwartet
|rund 20
|Tokyo Electron
|operatives Ergebnis geplant +87 % (Geschäftsjahr bis 03/2027)
|–
Letzte berichtete Quartals- bzw. Planzahlen; Bewertungen verschiedener Stichtage, nur zur Einordnung. Fehlende Werte: nicht belegt.
Quelle: Unternehmensangaben von ASML (14.10.2026), Lam Research (21.10.2026), Tokyo Electron (30.10.2026); Konsensangaben zu Applied Materials (19.11.2026)
Analysten
Was sagen Analysten zur ASML Aktienprognose?
Die Analystenlandschaft ist ausgesprochen positiv: Laut Konsens aus 41 Analysten (Nasdaq-Notiz) empfehlen 38 den Kauf, 2 das Halten und 1 den Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 2.100 US-Dollar bzw. in Euro-Angaben zwischen 1.590 und 2.500 Euro. Der Kurs von rund 1.170 Euro liegt damit etwa 45 Prozent unter dem Durchschnittsziel der europäischen Häuser. Zugleich warnt die Skepsis einzelner Häuser vor 2028: Die Margentrends gelten bis 2027 als stark, danach als unsicherer.
UBS bekräftigte am 19. Oktober ein Kaufvotum mit einem Kursziel von 2.400 Euro (angehoben von 2.350 Euro). Nach dem Rücksetzer der vergangenen Wochen haben die Analysten, soweit bekannt, ihre Ziele nicht gekappt.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung zu ASML (Kaufen, Kursziel 2.400 Euro) stammt von UBS (Investment Bank Research, bestätigt am 19. Oktober 2026). aktiencheck.de gibt sie als Information Dritter weiter und macht sich die Bewertung nicht zu eigen. Die Offenlegungen von UBS Research sind dort einsehbar. Dies ist keine Anlageberatung und keine eigene Kaufempfehlung.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der ASML Aktie aus?
Rein beschreibend: Das Juni-Hoch bei 1.741,40 Euro bleibt die wichtigste obere Marke; ein Anlauf Anfang Oktober scheiterte bei rund 1.650 Euro und leitete die Korrektur ein, die den Kurs binnen sieben Wochen um etwa 29 Prozent drückte. Am 26. November lag das Tagestief bei 1.155 Euro. Der Relative-Stärke-Index lag nach Marktangaben zuletzt bei gut 40 und damit im neutralen bis schwachen Bereich; das amerikanische Papier notierte unter den 20- und 50-Tage-Linien. Werte für die 200-Tage-Linie liegen der Redaktion nicht vor.
Szenarien
Wie steht es um die ASML Aktienprognose? Szenarien, die der Markt diskutiert
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Diskussion am Markt lässt sich in drei Linien fassen, die ausschließlich auf Analysten- und Konsensstimmen beruhen:
Optimistische Linie: Ziele von 2.400 bis 2.500 Euro (UBS und obere Spanne) setzen voraus, dass der KI-Ausbau die Nachfrage bis 2028 trägt und Exportbeschränkungen begrenzt bleiben.
Mittlere Linie: Der Konsens im Bereich von 2.000 bis 2.100 unterstellt eine Normalisierung nach dem Ausverkauf und eine stabile Auftragslage.
Vorsichtige Linie: Zurückhaltende Häuser, die nur auf Halten raten und Ziele um 1.600 Euro nennen, verweisen auf die Unsicherheit nach 2027 und das China-Risiko.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der ASML Aktie jetzt?
MATCH Act: Gibt es Details, Zeitplan und eine Haltung der niederländischen Regierung?
KI-Stimmung: Hält die Erholung der Chipwerte, oder kippt sie erneut?
China-Anteil: Wie entwickelt sich der Umsatzanteil nach dem Sprung im dritten Quartal?
Termine: Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind nach Marktkalendern für den 27. Januar 2027 angesetzt; eine Bestätigung durch ASML steht noch aus.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ASML Holding N.V. (ASML): Kaufen, Kursziel 2.400,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS Investment Bank Research vom 19.10.2026, 12:00 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 11:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 11:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS Investment Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.