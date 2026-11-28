Es gibt genau ein Unternehmen auf der Welt, das die Maschinen für die modernsten Computerchips bauen kann, und es sitzt in einer niederländischen Kleinstadt. Die ASML Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Nasdaq bei 1.325,82 US-Dollar, ein Plus von 1,75 Prozent. In Amsterdam notierte sie am Nachmittag bei rund 1.213 Euro, knapp vier Prozent höher. Auf Monatssicht steht ein Minus von rund 17 Prozent.