Es gibt genau ein Unternehmen auf der Welt, das die Maschinen für die modernsten Computerchips bauen kann, und es sitzt in einer niederländischen Kleinstadt. Die ASML Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Nasdaq bei 1.325,82 US-Dollar, ein Plus von 1,75 Prozent. In Amsterdam notierte sie am Nachmittag bei rund 1.213 Euro, knapp vier Prozent höher. Auf Monatssicht steht ein Minus von rund 17 Prozent.
ASML Aktie: Minus 17 Prozent in einem Monat, Analystenziele 70 Prozent höher – Europas wichtigster Tech-Konzern im Stresstest
Ohne die Maschinen aus Veldhoven entsteht kein moderner Chip. Trotzdem ist die ASML Aktie seit dem Rekordhoch im Juni um fast ein Drittel gefallen. Am Freitag folgte eine Erholung.
ASML Holding N.V. · ISIN: NL0010273215 · WKN: A1J4U4 · Handelssymbol: ASME · US-Handelssymbol: ASML
Die Lage
Zwischen Monopol und Marktlaune
ASML stellt Lithografieanlagen her, mit denen Chiphersteller feinste Strukturen auf Siliziumscheiben belichten. Bei der modernsten Technik gibt es keinen Wettbewerber. Das macht den Konzern zum Nadelöhr der gesamten Halbleiterindustrie – und zu einem Hebel auf deren Investitionslaune. Kürzen Chiphersteller ihre Ausbaupläne, trifft es die Bestellungen in Veldhoven zuerst.
Genau diese Sorge hat den Kurs gedrückt. Vom Rekordhoch bei 1.741 Euro am 30. Juni ist die Aktie um rund 30 Prozent gefallen. Die Woche verlief wild: plus neun Prozent am Montag, minus 5,5 Prozent am Dienstag, weitere Verluste am Mittwoch, dann zwei Tage Erholung. Auf Jahressicht liegt das Papier dennoch rund 36 Prozent im Plus.
ASML verkauft die Schaufeln im Goldrausch der Chipindustrie. Das Geschäft ist konkurrenzlos. Der Kurs ist es nicht – er hängt daran, wie viele Schaufeln die Goldgräber im nächsten Jahr bestellen.
Die Erwartungen
Analysten bleiben weit über dem Kurs
Die 41 von einem Datenanbieter erfassten Analysten nennen im Schnitt ein Kursziel von 2.096 Euro, gut 70 Prozent über dem Amsterdamer Kurs. Die US-Bank JPMorgan bestätigte am 15. Oktober 2026 „Overweight“ und senkte das Ziel für die US-Notierung leicht von 2.400 auf 2.350 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ein so großer Abstand zwischen Kurs und Zielen ist ein Warnsignal in beide Richtungen. Entweder hat der Markt in der Korrektur der Halbleiterwerte übertrieben, oder die Schätzungen stammen noch aus einer Zeit optimistischerer Investitionspläne und werden nachgezogen. Hinweise liefern die nächsten Quartalsberichte der großen Chiphersteller und der Auftragseingang von ASML im Januar.
Häufige Fragen zur ASML Aktie
Wo steht die ASML Aktie?
An der Nasdaq schloss sie am 27. November 2026 bei 1.325,82 US-Dollar (plus 1,75 Prozent).
Wie weit ist die Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Rund 30 Prozent; das Hoch lag am 30. Juni 2026 in Amsterdam bei 1.741 Euro.
Was macht ASML besonders?
Der Konzern ist der einzige Anbieter der modernsten Lithografieanlagen für die Chipfertigung.
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