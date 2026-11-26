Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?

Nach zwei Tagen mit je mehr als 5 Prozent Verlust kehrten Käufer in den Chipsektor zurück. Die ASML-Aktie schloss 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro.

Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?

ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Symbol in Amsterdam und an der Nasdaq ASML.

Warum zieht ASML den AEX so stark?

ASML ist eines der gewichtigsten Unternehmen im Index. Seine Kursbewegung schlägt deshalb stark durch.