Zwei Tage Ausverkauf, ein Tag Gegenbewegung. Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol Amsterdam: ASML, US-Handelssymbol: ASML) schließt am Donnerstag 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro. Der Chipausrüster ist damit einer der stärksten AEX Gewinner und wegen seines hohen Indexgewichts der wichtigste Treiber des AEX-Plus von 1,86 Prozent.
ASML-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,2 Prozent auf 1.168 Euro – der Chipriese holt zurück, was er verlor
Die ASML-Aktie schließt am Donnerstag 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro und trägt als Schwergewicht die Erholung im AEX. Nach zwei Verlusttagen kehren die Käufer zurück.
Die Gründe
Techwerte erholen sich, Sorgen werden verdaut
Die Nachrichtenagentur ANP schreibt, ASML, ASMI und Besi hätten am Donnerstag bis zu 3,2 Prozent zugelegt, nachdem sie an den Vortagen unter Sorgen über die enormen KI-Investitionen und deren Rentabilität gelitten hatten. Auslöser war die Erholung der US-Techwerte am Mittwochabend. Laut IEX hatten Anleger zudem die enttäuschenden US-Inflationsdaten und die neuen US-Zollvorschläge weitgehend verarbeitet.
Gegenbewegung
Seit Montagabend hatte die ASML-Aktie rund 11 Prozent verloren. Davon holt sie nun gut ein Drittel zurück.
Asien als Taktgeber
Die wichtigsten Kunden sitzen in Taiwan und Südkorea. Dort stiegen die Börsen und Chipwerte am Donnerstag.
Breite Erholung
Midkap plus 2,4 Prozent, Frankfurt, Paris und London bis gut 2 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach zwei Tagen mit je mehr als 5 Prozent Verlust kehrten Käufer in den Chipsektor zurück. Die ASML-Aktie schloss 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro.
Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Symbol in Amsterdam und an der Nasdaq ASML.
Warum zieht ASML den AEX so stark?
ASML ist eines der gewichtigsten Unternehmen im Index. Seine Kursbewegung schlägt deshalb stark durch.
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