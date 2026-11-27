Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol Amsterdam: ASML, US-Handelssymbol: ASML) gewinnt am Freitag 2,55 Prozent auf 1.198,00 Euro und ist damit AEX Gewinner. Am Morgen hatte das Plus bei 4,54 Prozent auf 1.221,20 Euro gelegen, der Chipwert gab also einen Teil wieder ab.
ASML-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,6 Prozent auf 1.198 Euro – Chipwerte beenden die Woche im Plus
Die ASML-Aktie schließt den Freitag 2,55 Prozent höher bei 1.198,00 Euro und ist AEX Gewinner. Am Morgen lag das Plus noch bei über 4 Prozent, im Tagesverlauf bröckelte ein Teil ab.
Die Gründe
Asien gibt den Takt vor
Die Halbleiterwerte waren am Freitag der Motor der Erholung. ASML stieg laut De Aandeelhouder zur Eröffnung um 4,3 Prozent, getragen vom positiven Sentiment im asiatischen Technologiesektor. Am frühen Nachmittag lagen Besi, ASMI und ASML noch mit 3 bis 4 Prozent vorn. Danach nahmen Anleger Gewinne mit, zum Schluss blieb das Plus kleiner. Analyst Mark Dowding von RBC BlueBay warnte, die Rally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang verdecke ein größeres Problem: Der Kapitalbedarf der KI-Branche steigt, das Angebot an Kapital bleibt knapp.
Wochenbilanz
Nach den Verlusten vom Dienstag und Mittwoch holt die Aktie einen Großteil zurück.
Dritter Erholungstag
Donnerstag plus 3,23 Prozent, Freitag plus 2,55 Prozent.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 2,55 Prozent auf 1.198,00 Euro, weil Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder Chipwerte kauften.
Warum fiel das Plus im Tagesverlauf?
Am Morgen lag es bei 4,54 Prozent. Nach der starken Eröffnung folgten nach unserer Einschätzung Gewinnmitnahmen.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Symbol ASML.
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