Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 2,55 Prozent auf 1.198,00 Euro, weil Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder Chipwerte kauften.

Warum fiel das Plus im Tagesverlauf?

Am Morgen lag es bei 4,54 Prozent. Nach der starken Eröffnung folgten nach unserer Einschätzung Gewinnmitnahmen.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Symbol ASML.