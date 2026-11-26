Warum ist die ASML-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Chipwerte erholten sich nach der Kehrtwende im US-Halbleiterindex. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wo schloss die ASML-Aktie am Donnerstag?

Bei 1.168,20 Euro, ein Plus von 3,23 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?

Die ISIN lautet NL0010273215, die WKN A1J4U4.