Wenn das größte Unternehmen im Index um mehr als 3 Prozent steigt, hat der Index einen guten Tag. Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, deutsches Handelssymbol: ASME, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) schließt am Donnerstag 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro. Das sind 36,60 Euro mehr als am Vortag. Am Vormittag hatte das Plus bei 2,77 Prozent gelegen, der Eurostoxx50 Gewinner legte also im Tagesverlauf nach.
ASML-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 3,2 Prozent – das Schwergewicht legt bis zum Schluss nach
Die ASML-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Der Chipausrüster schließt 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro. Als wertvollster Konzern im Index trug ASML maßgeblich zum Tagesplus des Euro Stoxx 50 bei. Die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ASML-Aktie mit den Chipwerten steigt
Die ASML-Aktie folgt seit Wochen dem US-Halbleiterindex SOX. Der lag am Mittwoch zeitweise mehr als 8 Prozent im Minus und holte bis zum Handelsschluss den größten Teil auf. In Europa führten Technologiewerte daraufhin am Donnerstag die Erholung an.
Eine neue Meldung aus Veldhoven gab es nicht. Im Oktober hatte die Aktie rund 12 Prozent verloren, Anfang November folgte ein Tagesverlust von 8 Prozent, obwohl der Konzern gute Zahlen vorgelegt und die Prognose angehoben hatte. Der Ausverkauf galt den KI-Werten insgesamt. Entsprechend profitiert ASML, wenn die Stimmung dreht.
Kehrtwende im Chipsektor
Der SOX holte am Mittwoch einen Rutsch von mehr als 8 Prozent großteils auf.
Größtes Indexgewicht
ASML ist der wertvollste Konzern im Euro Stoxx 50.
Angehobene Prognose
Für 2026 erwartet ASML 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Chipwerte erholten sich nach der Kehrtwende im US-Halbleiterindex. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wo schloss die ASML-Aktie am Donnerstag?
Bei 1.168,20 Euro, ein Plus von 3,23 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?
Die ISIN lautet NL0010273215, die WKN A1J4U4.
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