So stark der heutige Tag ist: Die ASML Aktie hat einen schmerzhaften November hinter sich. Am 20. November fiel das Papier bis auf 1.155 Euro und markierte damit ein neues Sechs-Monats-Tief. Auf Monatssicht liegt die ASML Aktie trotz der jüngsten Erholung noch rund 17% im Minus, auf Jahressicht dagegen deutlich im Plus. Damit aus der Gegenbewegung eine echte Trendwende wird, müsste der Titel die Marke von 1.270 Euro zurückerobern, an der er Anfang der Woche bereits gescheitert ist.