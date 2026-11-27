Der Halbleitersektor meldet sich zurück - und die ASML Aktie führt die Bewegung an. Am Freitagmittag notiert das Papier des niederländischen Lithografie-Spezialisten bei 1.228,60 Euro und damit 5,17% höher. Kein anderer Wert im Euro Stoxx 50 legt stärker zu. Für die ASML Aktie ist es der zweite starke Tag in Folge, nachdem bereits am Donnerstag die Chipwerte in Amsterdam kräftig angezogen hatten.
ASML Aktie: Euro Stoxx 50 Gewinner - Comeback des Chip-Monopolisten?
Die ASML Aktie ist am Mittag mit einem Plus von 5,17% auf 1.228,60 Euro der größte Gewinner im Euro Stoxx 50. Hinter dem Sprung stecken die Erholung der KI- und Halbleiterwerte, Rückendeckung aus Den Haag im Streit um den US-"MATCH Act" und ein Milliarden-Rückkauf. Doch das Chartbild bleibt angeschlagen.
Euro Stoxx 50 Gewinner
Warum die ASML Aktie heute so stark steigt
Der Kurssprung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis mehrerer Impulse, die gleichzeitig wirken: eine globale Erholung bei KI-Werten, politischer Rückenwind aus den Niederlanden und anhaltende Aktienrückkäufe des Konzerns.
KI- und Chipwerte erholen sich weltweit
Nach dem heftigen Ausverkauf im Technologiesektor greifen Anleger wieder zu. Asiens Börsen legten am Freitag zu, weil Investoren laut AP bei KI-Werten zugriffen. Bereits am Donnerstag hatten ASML, ASM International und BE Semiconductor in Amsterdam jeweils mehr als 3% gewonnen. Die dpa-AFX führte die Sektorerholung auf die Trendwende bei US-Technologiewerten und sinkende US-Renditen zurück.
Den Haag stellt sich gegen den MATCH Act
Laut Bloomberg Law will sich die niederländische Regierung gegen den in den USA vorgeschlagenen MATCH Act wehren, der das China-Geschäft von ASML weiter einschränken würde. Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma lehnt im Parlament ab, dass US-Regeln über Landesgrenzen hinaus gelten. Für den Fall eines Gesetzes bereitet die Regierung diplomatische und internationale Schritte vor.
Rückkäufe stützen die Nachfrage
ASML hat zwischen dem 16. und 20. November 445.000 eigene Aktien im Wert von rund 557 Mio. Euro zurückgekauft. Gerade in schwachen Marktphasen wirkt das als stabilisierender Käufer im Markt.
Analysten
Bernstein bleibt an Bord
Rückenwind kommt auch von der Analystenseite. Bernstein Research hat die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 2.500 Euro bestätigt. Analyst David Dai hat sich dabei explizit mit den Risiken des MATCH Act auseinandergesetzt, der den Zugang Chinas zu modernster Chiptechnologie erschweren soll. Rund 20% des ASML-Geschäfts entfallen laut der Studie auf China. Dass Bernstein trotz dieses Risikos an seiner positiven Haltung festhält, nehmen Anleger als Signal, dass das politische Risiko im aktuellen Kurs bereits zu einem guten Teil eingepreist sein könnte.
Fundamentaldaten
Der Engpass der KI-Ära liefert ab
Operativ steht ASML so stark da wie selten. Im dritten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um mehr als die Hälfte auf 11,66 Mrd. Euro, der Reingewinn verdoppelte sich nahezu auf 4,96 Mrd. Euro. Die Bruttomarge lag bei 57,5%. Als einziger Anbieter von EUV-Lithografiesystemen sitzt ASML an der Schlüsselstelle jeder modernen Chipfabrik - ob für KI-Beschleuniger, Smartphone-Prozessoren oder Speicherchips.
Chartbild
Erholung im Abwärtstrend
So stark der heutige Tag ist: Die ASML Aktie hat einen schmerzhaften November hinter sich. Am 20. November fiel das Papier bis auf 1.155 Euro und markierte damit ein neues Sechs-Monats-Tief. Auf Monatssicht liegt die ASML Aktie trotz der jüngsten Erholung noch rund 17% im Minus, auf Jahressicht dagegen deutlich im Plus. Damit aus der Gegenbewegung eine echte Trendwende wird, müsste der Titel die Marke von 1.270 Euro zurückerobern, an der er Anfang der Woche bereits gescheitert ist.
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