Es gibt Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren – und es gibt ASML. Ohne die Belichtungsmaschinen aus Veldhoven entsteht kein moderner KI-Chip. Genau deshalb schaut die Börse bei der ASML Aktie inzwischen auf eine Frage, die man sonst selten hört: Kann der Konzern überhaupt so viel liefern, wie die Kunden haben wollen?
ASML Aktie: Bernstein ruft 2.500 Euro auf – die Nachfrage ist größer als die Fabrik
Rekordumsatz, höhere Prognose und Kunden, die schon für 2029 und 2030 anfragen: Die ASML Aktie ist der Engpass der KI-Ära. Doch der Oktober hat gezeigt, wie schnell der Wind drehen kann.
ASML Holding N.V. · ISIN: NL0010273215 · WKN: A1J4U4 · Handelssymbol: ASME · US-Handelssymbol: ASML
Das Rekordquartal
Mehr als die Hälfte Wachstum, fast doppelter Gewinn
Die Zahlen zum dritten Quartal lesen sich wie aus einem anderen Zyklus. ASML steigerte den Umsatz um mehr als die Hälfte auf 11,66 Milliarden Euro, der Reingewinn verdoppelte sich nahezu auf 4,96 Milliarden Euro. Die Bruttomarge lag bei 57,5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellt der Konzern nun 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht – rund 35 bis 38 Prozent mehr als die 32,7 Milliarden Euro aus 2025.
Noch spannender als die Vergangenheit ist der Ausblick. ASML erwartet, die Nachfrage der Jahre 2027 und 2028 nicht vollständig bedienen zu können. Für einen Maschinenbauer ist das eine Luxussituation: Die Preissetzungsmacht liegt beim Lieferanten, nicht beim Kunden. Für die ASML Aktie bedeutet es allerdings auch, dass Kapazitätsausbau und Lieferkette jetzt zur zentralen Messlatte werden.
Wenn ein Lieferant sagt, dass er nicht genug bauen kann, ist das die stärkste Nachfrage-Aussage, die ein Unternehmen machen kann – und zugleich das größte operative Risiko.
Analysten
Bernstein ruft 2.500 Euro auf, JPMorgan bleibt übergewichtet
Bernstein hat die ASML Aktie am 18. November 2026 zum Kauf empfohlen und ein Kursziel von 2.500 Euro genannt; das Haus verweist auf Kundeninteresse an Anlagen bereits für 2029 und 2030. Vorsichtiger zeigte sich JPMorgan: Die Bank senkte ihr Kursziel im November von 2.400 auf 2.350 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Kehrseite
Der Oktober als Warnschuss
Wie schnell die Stimmung kippen kann, zeigte der Oktober: Die ASML Aktie verlor in diesem Monat 11,5 Prozent, obwohl die Quartalszahlen überzeugten – der breite Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten vor den US-Zwischenwahlen war stärker. Dazu kommt China: Nach Schätzung des Managements dürfte das Land rund 20 Prozent zum Umsatz 2026 beitragen, ein Anteil, der von Exportregeln abhängt.
Häufige Fragen zur ASML Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei ASML?
Der Umsatz erreichte den Rekordwert von rund 11,7 Milliarden Euro, der Reingewinn lag bei knapp 5,0 Milliarden Euro.
Was erwartet ASML für 2026?
Einen Umsatz von 44 bis 45 Milliarden Euro, im vierten Quartal 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro.
Warum fiel die ASML Aktie im Oktober?
Vor allem wegen des breiten Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten rund um die US-Zwischenwahlen, nicht wegen der eigenen Zahlen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.