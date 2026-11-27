Die Zahlen zum dritten Quartal lesen sich wie aus einem anderen Zyklus. ASML steigerte den Umsatz um mehr als die Hälfte auf 11,66 Milliarden Euro, der Reingewinn verdoppelte sich nahezu auf 4,96 Milliarden Euro. Die Bruttomarge lag bei 57,5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellt der Konzern nun 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht – rund 35 bis 38 Prozent mehr als die 32,7 Milliarden Euro aus 2025.

Noch spannender als die Vergangenheit ist der Ausblick. ASML erwartet, die Nachfrage der Jahre 2027 und 2028 nicht vollständig bedienen zu können. Für einen Maschinenbauer ist das eine Luxussituation: Die Preissetzungsmacht liegt beim Lieferanten, nicht beim Kunden. Für die ASML Aktie bedeutet es allerdings auch, dass Kapazitätsausbau und Lieferkette jetzt zur zentralen Messlatte werden.