Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg am Morgen um 4,25 Prozent auf 632,40 Euro, weil der Chipsektor nach den Verlusten der Vortage weiter gekauft wurde.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.

Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?

Nein, der Anstieg folgt dem Sektor.