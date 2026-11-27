Nach zwei Tagen mit Verlusten von je rund 8 Prozent holt die ASM-International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol Amsterdam: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) weiter auf: Am Freitagmorgen steht sie 4,25 Prozent höher bei 632,40 Euro. ASM International ist damit AEX Gewinner und liegt auf Platz zwei der Liste.
ASM-International-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 4,3 Prozent auf 632,40 Euro – Chipausrüster legen nach
Die ASM-International-Aktie steigt am Freitagmorgen 4,25 Prozent auf 632,40 Euro und ist AEX Gewinner. Der Chipausrüster setzt die Erholung nach dem Absturz der Wochenmitte fort.
Die Gründe
Sentiment in Asien hilft der Branche
Laut IEX stieg die ASM-International-Aktie zur Eröffnung um 3,9 Prozent, getragen vom positiven Sentiment im asiatischen Technologiesektor. Der Kurs liegt nun wieder gut 7 Prozent über dem Mittwochsschluss (eigene Rechnung) und über der Marke von 600 Euro.
Sektorerholung
ASML und Besi steigen ähnlich stark.
Gemeinsame Kunden
Steigen die Kurse der großen Chiphersteller, hilft das den Zulieferern.
Hohe Schwankung
In dieser Woche bewegte sich die Aktie täglich um 3 bis 8 Prozent.
Häufige Fragen zur ASM-International-Aktie
Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg am Morgen um 4,25 Prozent auf 632,40 Euro, weil der Chipsektor nach den Verlusten der Vortage weiter gekauft wurde.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.
Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?
Nein, der Anstieg folgt dem Sektor.
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