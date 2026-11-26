Zweimal in Folge war sie der größte Verlierer, jetzt steht sie bei den Gewinnern. Die ASM-International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol Amsterdam: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) schließt am Donnerstag 3,23 Prozent höher bei 606,60 Euro und notiert damit wieder über 600 Euro. ASM International ist einer der stärksten AEX Gewinner des Tages.
ASM-International-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,2 Prozent auf 606,60 Euro – die Gegenbewegung nach dem Absturz
Die ASM-International-Aktie schließt am Donnerstag 3,23 Prozent höher bei 606,60 Euro und ist AEX Gewinner. Zuvor hatte sie in zwei Tagen rund 15 Prozent verloren.
Die Gründe
Chipwerte werden wieder gekauft
Laut ANP stiegen ASMI, ASML und Besi am Donnerstag bis zu 3,2 Prozent. Am Dienstag und Mittwoch hatten Sorgen über die enormen KI-Investitionen und deren Rentabilität auf den Werten gelastet. Rückenwind kam von der Erholung der Techwerte an der Wall Street am Mittwoch und von Gewinnen asiatischer Chipwerte wie Tokyo Electron, Advantest, Samsung und SK Hynix. Die Gewinne vom frühen Handel (mehr als 4 Prozent) schmolzen im Verlauf ab.
Tiefer Fall zuvor
Von Montag bis Mittwoch verlor die Aktie rund 15 Prozent. Der Donnerstag holt davon nur einen Teil zurück.
Gleiche Kunden
ASM International liefert Anlagen zur Schichtabscheidung an große Chiphersteller. Steigen deren Kurse, hilft das den Zulieferern.
Zölle weniger hart
Die US-Vorschläge gelten als milder als befürchtet.
Häufige Fragen zur ASM-International-Aktie
Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach zwei Verlusttagen kehrten Käufer in den Chipsektor zurück. Die Aktie schloss 3,23 Prozent höher bei 606,60 Euro.
Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?
Nein. Der Kursanstieg folgt der Erholung des Chipsektors.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.
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