Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?

Nach zwei Verlusttagen kehrten Käufer in den Chipsektor zurück. Die Aktie schloss 3,23 Prozent höher bei 606,60 Euro.

Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?

Nein. Der Kursanstieg folgt der Erholung des Chipsektors.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.