Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,98 Prozent auf 618,60 Euro, weil der Chipsektor nach den Verlusten der Vortage weiter gekauft wurde.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.

Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?

Nein, die Bewegung folgt dem Sektor.