Die ASM-International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol Amsterdam: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) gewinnt am Freitag 1,98 Prozent auf 618,60 Euro und bleibt AEX Gewinner. Am Morgen hatte der Kurs bei 632,40 Euro (plus 4,25 Prozent) gelegen.
ASM-International-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,0 Prozent auf 618,60 Euro – Chipausrüster halten Plus
Die ASM-International-Aktie steigt am Freitag 1,98 Prozent auf 618,60 Euro und ist AEX Gewinner. Am Morgen lag das Plus bei über 4 Prozent, der Chipausrüster gab davon einen Teil wieder ab.
Die Gründe
Sentiment aus Asien, dann Gewinnmitnahmen
Laut De Aandeelhouder lag ASMI zur Eröffnung 3,9 Prozent im Plus, getragen vom positiven Sentiment im asiatischen Technologiesektor. Am Nachmittag standen die Chipwerte noch 3 bis 4 Prozent vorn, bis zum Handelsschluss schmolz der Vorsprung ab. Nach unserer Einschätzung nahmen Anleger am Black Friday vor dem Wochenende Gewinne mit.
Sektor im Gleichschritt
ASML und Besi stiegen ähnlich.
Dritter Erholungstag
Donnerstag plus 3,23 Prozent, Freitag plus 1,98 Prozent.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur ASM-International-Aktie
Warum ist die ASM-International-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,98 Prozent auf 618,60 Euro, weil der Chipsektor nach den Verlusten der Vortage weiter gekauft wurde.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Symbol in Amsterdam ASM.
Gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen?
Nein, die Bewegung folgt dem Sektor.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.